Le festival culinaire le plus extravagant en Amérique du Nord revient à Las Vegas cette année

Récemment nommé parmi les 100 événements gastronomiques les plus importants aux États-Unis, le festival Vegas Uncork'd présenté par Bon Appétit revient sur la "Las Vegas Strip" du 10 au 13 mai prochain avec une impressionnante brochette de chefs de renommée mondiale dont : Bobby Flay, Giada De Laurentiis, Gordon Ramsay, Guy Savoy, Julian Serrano, Lorena Garcia, Masaharu Morimoto, Michael Mina et Nobu Matsuhisa.

La 12e édition de Vegas Uncork'd propose trois jours d'expériences interactives, d'ateliers culinaires, de soupers privés en compagnie de chefs-vedettes et de soirées extravagantes. Des événements-signatures tels que : le Grand Tasting qui rassemble 2500 personnes dont 50 chefs acclamés dans les jardins du Caesars Palace et "Picnic at The Park", un repas cinq étoiles servi en plein air au centre des hôtels MGM, seront de retour cette année.

Picnic in the park

Voici cinq nouveaux événements que nous avons repérés lors de cette 12e édition:

Gordon Ramsay accueillera admirateurs et invités à son tout nouveau restaurant HELL'S KITCHEN au Caesars Palace le temps d'une soirée des plus VIP : les plats signatures du célèbre chef seront servis alors que les festivaliers auront l'opportunité de rencontrer Gordon Ramsay qui cuisinera pour eux lors d'un repas intime.

Le très chic hôtel le Cosmopolitan de Las Vegas organisera un "pool party" des plus déjantés aux abords de sa fameuse piscine qui offre une vue imprenable sur la Strip. Au programme : stations de homard et fruits de mer frais, DJS, animation et jeux extérieurs seront au rendez-vous pour le "BBQ" le plus cool de l'année.

Autre nouveauté cette année : la désormais très célèbre chef Giada De Laurentiis a récemment ouvert un second restaurant dans la ville du Vice: le Café Pronto. L'événement "Café et Gâteau" avec Giada propose donc aux invités de découvrir ce tout nouvel endroit, accompagné bien sûr de la chef vedette. Cette rencontre intime inclut une dégustation de cafés et de savoureuses bouchées, y compris de nombreux gâteaux, tous préparés par Giada.

Le dimanche de la fête des Mères, Bobby Flay organisera un brunch thématique à son restaurant de Las Vegas, le Mesa Grill. Les duos mères-filles fanatiques du populaire chef et tous les autres sont invités à réserver leur table à cet élégant brunch qui proposera les plats signatures du populaire restaurant Gato de New York, dont Bobby Flay est également propriétaire.

"A CUT above the rest" est l'événement tout indiqué des amateurs du traditionnel plat "Steak & Eggs". Ce sera la première fois que le restaurant primé de viandes et fruits de mer CUT du chef Wolfgang Puck préparera un menu petit-déjeuner qui sera exclusivement servi dans le cadre du festival. Une excellente façon d'apprécier les plats signatures du chef vedette dans un autre contexte, alors que le restaurant n'est habituellement ouvert qu'en soirée.

Les billets pour le festival viennent d'être mis en vente pour tous ceux qui voudraient vivre une expérience gastronomique hors du commun en présence d'une impressionnante sélection de chefs. Les hôtels participants ( Caesars Palace, Le Cosmopolitan of Las Vegas, Le Cromwell, MGM Resorts International, Le Venetian et Le Palazzo Las Vegas) offrent des tarifs préférentiels aux festivaliers pendant Vegas Uncork'd 2018 qui se tiendra du 10 au 13 mai prochain dans la capitale du jeu.