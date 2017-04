Journal d'une mariée: l'enterrement de vie de jeune fille

ADVERTISEMENT

*Ce billet est le premier d'une série de quatre, qui s'articulent tous autour de la thématique du mariage, des fiançailles au Jour J. Le jour J, pour moi, étant le 25 juin 2017, je vous transporte dans ma quête du mariage parfait, vous confiant mes inquiétudes, mes apprentissages, mes trucs et mes « fails » (parce qu'il y en aura, c'est certain!).

L'enterrement de vie de jeune fille ou le bachelorette party

J'ai la chance infinie d'être entourée d'amies dévouées qui, dès qu'elles ont appris que je me mariais cet été, ont sauté de joie et se sont mises à planifier... mon bachelorette party! Je n'aurais jamais cru que ce serait un processus aussi fastidieux, mais, au final, j'ai eu tellement de plaisir que je voulais vous partager le "parfait" bachelorette (selon moi) organisé de A à Z par mes demoiselles d'honneur.



«Team Bride» : t-shirts et tatouages par AboutRealLife

Le nerf de la guerre: la date

C'est déjà assez compliqué d'organiser un souper de gang en semaine, imaginez une fin de semaine à plusieurs. Ayayaye ! Lorsqu'on a commencé à parler dudit week-end (en février), on croyait pouvoir faire ça en mai, soit un mois avant le mariage. Erreur. Mes cinq demoiselles d'honneur ne trouvaient aucun week-end où elles étaient toutes libres... il y en avait toujours une à l'extérieur de la ville, une qui devait travailler, une qui avait un cours ou une formation zzzz. L'outil qui a sauvé notre vie: Doodle. La seule date qui convenait à tous était le 1er avril. Un mois plus tôt que ce que j'aurais souhaité, mais au moins, tout le monde serait là.Mon conseil: commencer à regarder vos calendriers de disponibilités le plus tôt possible et faites-vous un Doodle. Ah oui, et surtout: n'oubliez pas de valider la disponibilité de la future mariée aussi 😀 (oui, oui, c'est arrivé!)

Les «suggestions» de la mariée

C'est très agréable de se faire "gérer" à 100% par ses amies. Moi qui suis habituée de tout organiser d'habitude, j'ai a-do-ré ne rien faire et les suivre aveuglément. Par contre, je n'ai pu m'empêcher de donner quelques suggestions à mes amies. Je voulais les guider et m'assurer d'avoir une journée "à la hauteur de mes attentes". Dans mes rêves les plus fous, on se serait toutes envolées pour Las Vegas dans une suite à deux étages avec du champagne qui coule à flots, mais bon, la réalité est que: je ne peux pas imposer mes goûts de luxe à personne et ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de telles folies. Je crois qu'on est plusieurs à entretenir le rêve d'un bachelor(ette) party à Vegas, Miami ou New York, mais ce n'est pas à la portée de tous. Pourtant, même si on est resté en ville, j'ai quand même eu l'impression d'une escapade et j'ai passé un 24h de rêve. Et voici comment ....

Les incontournables

Les musts, selon moi pour réussir un parfait bachelorette party sont : du champagne, un hôtel, une limousine, un photoshoot professionnel et une escouade beauté. Rien que ça! (clin d'oeil)

Du champagne : je l'avoue, je suis assez difficile quand il est question de champagne. C'est siii bon... et surtout, tellement festif! Je suis toujours prête à payer le prix pour une bouteille de "vrai" champagne. Par contre, quand le bachelorette party dure 24h et qu'on est une dizaine de personnes, s'abreuver de Moët & Chandon en continu est disons-le, irréaliste.... Une excellente alternative : combiner avec des bouteilles de Chandon Brut Classique, produit par la célèbre maison de champagne. À 30$ la bouteille, c'est beaucoup plus abordable.



Et voilà!

Un hôtel: ... parce que c'est tellement le fun un "pyjama party" entre filles! Mes très chères amies avaient loué plusieurs chambres au très "cool" W Montréal afin qu'on dorme toutes ensemble. J'adore l'idée.

Pourquoi le W? Parce que c'est très bien situé, que c'est très jet set et aussi, parce que c'est l'endroit parfait pour un moment festif entre filles. Les deux bars de l'hôtel (le Plateau Lounge et le Wunderbar) sont toujours animés et j'adore l'idée de pouvoir danser jusqu'aux petites heures... et ensuite prendre l'ascenseur jusqu'à ma chambre. Aussi, le restaurant ÊAT offre un brunch du dimanche festif avec DJ. Yeah! Je partageais une suite E Wow avec mes soeurs, la plus spacieuse de l'hôtel. J'ai adoré l'espace salon/salle à manger et l'immense terrasse. On a donc pu passer une très bonne partie de la soirée dans ma "chambre" sans s'y sentir à l'étroit, même si nous étions une dizaine. L'espace est très polyvalent: on avait aménagé une "station de ravitaillement" à l'entrée remplie de cadeaux, de fruits, de fleurs et d'alcool et une "station maquillage/coiffure" au salon. La terrasse nous a également permis de prendre de magnifiques clichés une fois toutes pomponnées. Absolument parfait!



Notre "station de ravitaillement" dans la suite E Wow



Photoshoot sur la terrasse. Crédit photo: LaChérie Photographie

Une limousine: Oui, on s'est promenées en limousine et, même si ça peut sonner quétaine, c'est vraiment le fun d'arriver au restaurant en "limo" avec ses amies. Une belle idée à retenir! Note: La «Stretch» Limousine (Tiffany Limousine) peut accueillir jusqu'à 8 personnes.

Un photoshoot professionnel: Engager un photographe pendant la soirée est une excellente idée. Premièrement, on est toutes sur notre 36 et on veut en profiter. Deuxièmement, c'est un très beau cadeau d'avoir de belles photos professionnelles avec ses amies. Aussi, ça fait de très beaux souvenirs.



Crédit photo: La Chérie Photographie



Une escouade beauté: OUI SVP :) C'est vraiment le fun d'avoir une coiffeuse et une maquilleuse sur place pour nous faire une mise en beauté. La plupart des "escouades" à domicile vont envoyer une maquilleuse pour 6 personnes et moins. Il faut donc prévoir le temps nécessaire pour que chacune passe sous le séchoir (et les pinceaux) !





L'escouade beauté Aïcha Sélect en action!

D'autres belles idées à retenir:le magasinage personnel

Je ne suis pas du tout une fan de lingerie et mes amies le savent très bien. Non pas parce que mon chum et moi sommes un vieux couple, mais parce que je ne l'ai jamais été. J'ai donc été agréablement surprise lorsque les filles m'ont amenée chez Simone Pérèle afin que je me choisisse... un "kit" de lingerie! L'équipe sur place était géniale et m'a tout de suite fait sentir à l'aise. Pour une fille qui n'avait jamais été portée sur la lingerie, je suis repartie avec deux superbes ensembles... ! Une excellente idée et un très beau cadeau. Je n'y aurais jamais pensé moi-même. À moi, la lingerie fine de luxe!

De plus en plus de boutiques offrent le service de location de robes de mariées. Je trouve l'idée géniale, considérant qu'on ne va porter cette robe qu'une seule fois. Le bachelorette est l'occasion parfaite de faire un "défilé de robes" devant ses amies. J'ai eu beaucoup de plaisir à essayer des robes et j'ai enfin trouvé la perle rare à la boutique le White Closet,. J'ai bien hâte de vous monter des photos.

À suivre :)