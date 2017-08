ADVERTISEMENT

*Cet article est le quatrième d'une série de plusieurs billets, qui s'articulent tous autour de la thématique du mariage, des fiançailles au Jour J. Il s'agit de billets très personnels, où je parle ouvertement de mon expérience en tant que mariée. Je vous emmène donc avec moi dans ma quête du mariage parfait, vous confiant mes inquiétudes, mes apprentissages, mes trucs et mes « fails » (parce qu'il y en aura, c'est certain!). Voici le Journal d'une Mariée!

Le Jour J

Si j'avais un conseil à donner aux futures mariées, c'est de prendre le temps de savourer chaque instant. On me l'avait dit, mais je ne le croyais pas vraiment. La journée passe tellement vite, c'est complètement fou. Le lendemain, tu réalises que c'est déjà terminé et que tu ne revivras plus jamais ces moments, mais il te reste les souvenirs. 😀

Crédit photo: Naomie Gagnon Coiffure: Espace Blanc Robe (location) : Le White Closet

Le jour d'avant

Je me trouvais bien smart d'avoir choisi un hôtel pour ma réception de mariage. Pourquoi? Premièrement, j'avais réservé une chambre pour deux nuits (une nuit avant le mariage et la nuit de noces). D'être sur place « le jour d'avant » m'aura permis de m'assurer que le set up était à mon goût, que tout allait comme sur des roulettes (c'est une façon de parler, il y a toujours des imprévus ), mais surtout, ça m'a permis de gérer les imprévus en temps réel.

À savoir...

On ne sait jamais à quoi ça va ressembler avant de le voir en « vrai ». J'avais revu mon plan de salle dix fois plutôt qu'une, j'avais choisi mon set up, mes fleurs et mes décorations. Eh bien, le jour avant, quand ils ont commencé à faire le montage et que les fournisseurs ont débuté leurs livraisons, j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas. C'est bien beau sur papier et ça semble faire du sens, mais il faut le voir ...

J'ai donc changé mon set up le jour avant. Par chance, il n'y avait aucun événement ce jour-là et ça m'a permis de repositionner des tables, le bar, le DJ, etc. J'ai aussi réalisé, sur place, qu'il manquerait de lumières le soir venu. Ma réception était à l'extérieur et les lumières de la terrasse ne suffiraient pas à l'éclairage. J'ai donc commandé des lumières extérieures en panique, à 24h d'avis, et j'ai demandé à ma fleuriste de doubler le nombre d'arrangements floraux pour décorer la terrasse qui aurait eu l'air vide sinon.

Mon conseil: si possible, prévoir le montage et les livraisons le jour avant (ou le plus tôt possible le jour du mariage) pour permettre d'ajuster les derniers détails et aussi, se rendre sur place pour s'assurer que tout soit à notre goût afin d'éviter les mauvaises surprises ou les déceptions.

Crédit photo: Naomie Gagnon Photographe Venue : Le Ritz Carlton Montréal

Le matin même

La journée passe tellement vite! Et, bien sûr, je n'ai pas dormi de la nuit.... La fleuriste et la coiffeuse/maquilleuse devaient arriver vers 9h le matin. Au départ je trouvais ça vraiment tôt, considérant que ma cérémonie était prévue à 17h, mais finalement, c'était parfait.

Conseil : commencer les préparatifs le plus tôt possible pour avoir une marge de manoeuvre s'il y a des ajustements/changements. Par exemple, ma fleuriste a commencé à installer les arrangements floraux, décorations et centres de table le matin, et j'ai pu lui demander de faire quelques ajustements sur place, il restait du temps... Autre conseil de pro : choisir une escouade coiffure/maquillage qui se déplace. Tu ne veux absolument pas perdre de temps à te rendre dans un salon, et aussi tout le stress que ça engendre...

J'étais la dernière à me faire coiffer/maquiller, ce qui m'a permis de faire des aller-retour entre ma chambre d'hôtel (quartier général temporaire) et la salle de réception. J'ai donc pu voir, en temps réel, le montage de la salle et m'assurer que tout était à mon goût.

Crédit photo: Naomie Gagnon Photographe

Bouquet : Oxide Design Floral

Quelques heures avant

Mes fournisseurs

Le choix des fournisseurs est très important et je ne regrette aucun choix. Tout était parfait. Mon conseil: prenez le temps de bien les choisir, selon vos goûts et vos envies. N'hésitez pas à poser des questions et à demander conseil à votre entourage. Mais, n'oubliez pas que c'est VOTRE mariage et que ce sont VOS choix.

Photos : Naomie Gagnon Photographe

Fleurs et décorations : Oxide Design

Maquillage, coiffure et ongles (tout le cortège) : Espace Blanc

Venue: Ritz Carlton Montréal

Robe et souliers (location) : Le White Closet

Limousine : Tiffany Limousine

Photobooth : Le Fotobooth

DJ : Donald Lauture

Au final...

S'il y a une (ou deux) chose que je retiens, c'est : de prendre ses propres décisions et surtout, de les assumer. Par exemple, nous avons décidé de faire une célébration sans enfant et nous en avons poliment avisé tout le monde. Ça l'a froissé une ou deux personnes, mais nous avons tenu notre bout. Aussi, nous ne voulions pas un gros mariage. Donc, nous n'avons pas invité beaucoup de monde. Encore une fois, c'est une décision qui se prend à deux et qu'il faut assumer. Il y a eu des déceptions chez nos amis et nos familles élargies qui étaient insultés de ne pas être invités, mais quand tu commences à faire la liste d'invités, ça peut très vite exploser. Si tu invites telle personne, tu dois inviter celle-là et à un certain moment, ça ne finit plus. Je crois que, malheureusement, c'est impossible de plaire à tout le monde, mais qu'en fin de compte, c'est la seule soirée où c'est 100% «notre» moment de couple et qu'il faut faire les meilleurs choix pour soi et non pour les autres.