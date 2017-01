Mes hôtels «coups de coeur» de 2016!

ADVERTISEMENT

L'année 2016 vient de se terminer et... j'ai fait un bilan. Puisque je couvre le monde du voyage dans mon blogue et mes tribunes, j'ai réalisé que j'avais énormément voyagé cette année. J'ai même fait un calcul pour illustrer le tout. En 2016, j'ai «voyagé» l'équivalent de 60 000 kilomètres. J'ai assisté à des festivals extraordinaires, visiter des coins de pays des plus intéressants, mais surtout, j'ai passé énormément de nuits à l'hôtel. J'adore «check in» à l'hôtel, flâner dans le lobby, discuter avec le concierge pour connaître le meilleur café de quartier, relaxer au spa de l'hôtel, explorer ma chambre et prendre un verre au «lobby bar». Je pourrais littéralement vivre à l'hôtel et je n'en serais pas moins heureuse! Avec tous les hôtels magnifiques que j'ai eu la chance de découvrir en 2016, voici une petite liste de mes hôtels «coups de coeur» de l'année!

Playa Del Carmen - Mexique

Thompson Playa Del Carmen

Le tout nouveau Thompson Playa Del Carmen a ouvert au début de l'hiver 2015. Il s'agit du plus récent hôtel de cette populaire ville du Mexique et l'un des seuls à avoir un accès direct et privé à la plage. Les clients du Thompson peuvent donc bénéficier d'une section «Beach Club» qui comprend une piscine, des chaises, lits de plage et parasols et d'une section privée sur la plage de Playa Del Carmen. Les chambres sont luxueuses et le restaurant de l'hôtel, Catch, est absolument fabuleux. Il est situé sur le toit de l'hôtel, de même qu'une deuxième piscine qui offre une vue panoramique sur la ville. J'ai adoré le style «hôtel boutique» de l'endroit, la piscine sur le toit et le «Beach Club». Une nouvelle façon de séjourner à «Playa», sans aucun doute.

Las Vegas - Nevada (États-Unis)

Venetian

Il y a tellement d'hôtels sur la «Strip» à Las Vegas que, chaque fois que j'y retourne (chaque année, j'ai un faible pour cette (folle) ville!), j'essaie de séjourner dans un hôtel différent. L'an dernier, j'ai passé quelques nuits au Venetian. Ce que j'aime : la localisation, difficile à battre (en plein cœur de l'action, à pied de tout), les chambres qui sont toutes d'immenses suites luxueuses, et aussi le fait que l'hôtel abrite Bouchon Bakery ET Bouchon Restaurant, que dire de plus?

Lisbonne - Portugal

Intercontinental Estoril

Chaque été, je retourne au Portugal, plus précisément à Lisbonne, où mon conjoint est né et, chaque année, nous séjournons dans le même hôtel. Par contre, l'an dernier, comble du malheur, notre hôtel habituel était complet! Nous avons donc choisi le récent Intercontinental Estoril, qui a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an sur la côte entre Lisbonne et Cascais. Croyez-le ou non, c'est maintenant devenu notre nouvel hôtel préféré. Situé au bord de la mer, il offre des chambres ultramodernes avec une vue imprenable, en plus d'un restaurant et d'une piscine qui font, encore une fois, face à la mer. Petit plus : l'hôtel est à pied de la station de train Estoril, qui mène à Lisbonne en une vingtaine de minutes.

Kennebunk - Maine (États-Unis)

Tides Beach Club

Belle découverte cet été, le récent hôtel boutique Tides Beach Club situé sur la plage de Goose Rocks à Kennebunk. Il s'agit d'un petit hôtel intime de 21 chambres toutes signées par le designer vedette Jonathan Adler. Ce charmant hôtel de style maison coloniale offre de luxueuses chambres, un design hors pair dans chaque espace et un immense porche coloré pour prendre l'apéro après une journée à la plage. Petit plus : les chaises et parasols offerts gratuitement aux clients de l'hôtel. Le Maine autrement, quoi!

Boston - Massachusetts (États-Unis)

The Liberty Hotel

Ce luxueux hôtel situé dans la très «cool» ville de Boston est en fait une ancienne prison. J'ai adoré le lobby (grandiose!) du Liberty Hotel et le restaurant, qui ont conservé la structure d'origine du bâtiment. Le look final est spectaculaire. Les chambres, de style masculin, sont brillamment décorées, et l'hôtel fait partie de la «Luxury Collection» de Starwood. Bien situé à proximité du bord de l'eau et de la piste cyclable, l'hôtel offre également des vélos en libre-service (gratuitement) à ses clients.

North Hatley - Québec

Le Manoir Hovey

Plus proche de nous, j'ai eu le plaisir de séjourner au très chic Manoir Hovey cet été et j'ai eu un coup de cœur immense pour l'endroit. Le lieu est magique, les chambres sont champêtres et luxueuses et on y mange très bien. L'établissement, certifié Relais & Châteaux, a récemment été nommé «#1 Best Resort in Canada» par Travel & Leisure. Amplement mérité, selon moi! L'endroit parfait pour s'évader, à moins de deux heures de Montréal.

New York - New York (États-Unis)

InnSide New York Nomad

Le InnSide New York NoMad de la chaîne hôtelière Mélia est le premier hôtel InnSide en Amérique du Nord. Le concept : un hôtel boutique moderne et très «hip» en milieu urbain. L'hôtel est situé dans le quartier très en vogue NoMad (North of Madison), offre des chambres spacieuses et bien décorées, un restaurant de qualité, du WiFi et un minibar gratuit dans les chambres. Le plus : un rapport qualité-prix difficile à battre dans la Grosse Pomme.

San Antonio - Texas (États-Unis)

La Cantera Resort & Spa

Le très luxueux complexe La Cantera, situé dans la «campagne texane», à une vingtaine de minutes de la ville de San Antonio, est absolument fabuleux. L'hôtel a été complètement rénové en 2017 pour offrir un style «relax et sophistiqué». Le spa, en flanc de montagne, est parmi les plus beaux et les plus luxueux que j'ai eu l'occasion de visiter et le restaurant de l'hôtel est signé Andrew Weissman, récipiendaire d'un prestigieux prix James Beard. Pour une détente complète dans un endroit parfait, assez loin de la ville pour se sentir à la campagne, mais assez proche pour ne pas s'ennuyer, La Cantera est mon coup de coeur texan de l'année.

Stowe - Vermont (États-Unis)

Stowe Mountain Lodge

J'ai eu le plaisir de passer le jour de Noël au très luxueux Stowe Mountain Lodge et j'ai adoré l'endroit. Situé au pied des pentes, ce luxueux complexe est parfaitement situé et offre de nombreuses activités pour tous, un lobby où l'on a envie de passer des heures et un luxueux spa avec vue sur la montagne. Une destination parfaite, peu importe la saison.

Honolulu - Hawaï (États-Unis)

Moana Surfrider

J'adore HawaÏ et la plage de Waikiki, et c'était la première fois que je séjournais dans un hôtel situé directement sur cette populaire plage. Je n'ai pas été déçue. Le Moana Surfrider est appelé «The First Lady of Waikiki» puisqu'il fut le premier hôtel jamais construit sur cette plage. Entièrement rénové au goût du jour, le luxueux hôtel de style victorien offre un accès direct à la plage, des chambres avec vue sur Diamond Head et un charmant restaurant pour manger al fresco au bord de la mer. Vous tomberez, vous aussi, sans aucun doute, sous le charme de la «Lady».

