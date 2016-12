«Entre filles» pour les Fêtes!

ADVERTISEMENT

Le temps des Fêtes est à nos portes et qui dit temps des Fêtes dit: passer du temps avec les gens qu'on aime. Les "partys de Noël" se succèdent et, entre deux soupers bien arrosés, on oublie souvent de (vraiment!) prendre le temps de s'arrêter et d'en profiter. Pour ma part, j'ai une tradition avec ma «gang de filles» depuis plusieurs années. On profite de la période juste avant le congé des fêtes pour souligner Noël toutes ensemble. Cette année, une amie a proposé de faire... un pyjama party! Quelle bonne idée ! On n'avait pas fait ça depuis une éternité. Notre groupe de trentenaire a donc laissé les chums à la maison pour passer 24 heures en pyjama, juste entre nous.



Il n'y a pas d'âge pour se faire un «pyjama party»

Afin de décrocher complètement, nous avons eu l'idée d'aller à l'hôtel. Premièrement parce que c'est tellement plus «glam» et aussi parce que... ça permet vraiment de décrocher. À l'hôtel, on a juste ça à faire, «être ensemble». Nous avons finalement attéri au très chic et tout nouveau William Gray dans le Vieux-Montréal. L'hôtel offre des chambres communicantes, ce qui est parfait pour un groupe. À cinq filles, il nous fallait deux chambres ! Nous avons donc pu nous rassembler en toute intimité sans être «coincées». Aussi, nous ne voulions pas avoir à sortir dehors en soirée, et, au William Gray, il est possible de tout faire sans mettre le nez dehors. Le soir, on profite du chic «lobby-bar» pour prendre l'apéro et on passe ensuite au restaurant de l'hôtel, le Maggie Oakes, pour le repas. Pour une «gang de filles», le fait de pouvoir se promener toute la soirée en robe et talons hauts quand il neige dehors, c'est tout un avantage! Le lendemain, on fait un saut à la deuxième succursale du très populaire Café Olimpico adjacente à l'hôtel. Pratique, surtout à -15 degrés !



La devanture de l'hôtel William Gray décorée pour le temps des fêtes

Le lendemain matin, il faut malheureusement s'habiller et quitter l'hôtel... mais, on en profite pour s'imprégner de la magie des fêtes qui règne dans le Vieux-Montréal. Le Marché de Noël éphémère sur la Place Jacques Cartier est ouvert du jeudi au dimanche jusqu'au 24 décembre! Au programme: kiosques gourmands, boutiques thématiques et activités festives. Il est possible de faire griller des guimauves autour d'un feu ou de regarder un film de Noël en plein air (sous de chaudes couvertures!)

Aussi, la Tyrolienne du Vieux-Port est exceptionnellement ouverte en cette période des fêtes! Avouez que ce n'est pas la première activité à laquelle vous auriez pensé, pourtant, il y a quelque chose de magique dans le fait de survoler le Vieux-Port de Montréal recouvert de neige...

On termine le week-end à la Maison Christian Faure qui sert, en plus de ses pâtisseries de première qualité, un chouette menu brunch à petit prix (22$) qu'il est possible de partager. On en profite pour ramener quelques desserts et pâtisseries à la maison après le repas. Pssst... j'ai entendu qu'il restait quelques bûches de Noël de disponibles en précommande. La Maison en produit une quantité très limitée pour le temps des fêtes...

Close  10 activités pour profiter pleinement de l'hiver à Québec sur  

De l’Everest au Bora Parc Plus grand centre touristique quatre saisons de l'Est du Canada, le Village Vacances Valcartier est l’endroit par excellence pour s’initier aux plaisirs de l’hiver. Les plus téméraires dévaleront sur une chambre à air l’Everest, qui est la plus haute glissade d’accélération en Amérique. Tandis que toute la famille pourra essayer les 35 glissades, dont le rafting sur neige et la Tornade. Le temps est trop glacial pour mettre le nez dehors? Optez pour le Bora Parc, le tout nouveau parc aquatique intérieur. Enfilez votre maillot! Êtes-vous plus du type Everest ou glissade tropicale? www.valcartier.com

Une glissade centenaire au cœur de la ville C’est parti pour un 133e hiver pour les glissoires de la terrasse Dufferin. Ces glissades plus que centenaires font toujours le plaisir des touristes et des familles de la région. Mais attachez votre tuque! Assis sur une traîne sauvage en bois, vous pourrez atteindre une vitesse allant jusqu’à 80 km/heure! www.au1884.ca

Du patin urbain Ça patine en ville! Dès les premiers flocons, la célèbre patinoire de la place d’Youville est la première de la région à accueillir les patineurs. On aime aussi cumuler les tours de l’anneau de glace des plaines d’Abraham, voisin du Musée national des beaux-arts du Québec. On pourra ainsi se réchauffer après le patinage en visitant le pavillon Pierre Lassonde.

Une via ferrata hivernale La via ferrata est une activité relativement nouvelle au Québec. Cette randonnée sur parois rocheuses attire les amateurs de sensations fortes, tout en étant très sécuritaire avec ses prises métalliques et son câble d’acier. Depuis l’hiver dernier, une nouvelle expérience est offerte au Canyon Sainte-Anne. Le site possède la première via ferrata hivernale au Québec. Les randonnées à flanc de falaise offrent une vue imprenable sur la chute et la rivière Sainte-Anne. www.canyonsa.qc.ca/experiences/tyrolienne-via-ferrata

Du vélo dans la neige Sportifs et cyclistes, faites l’essai du «fatbike», le nouveau sport hivernal qui fait sensation. Et les sites sont nombreux à accueillir ce nouveau vélo à Québec. Vous pourrez cet hiver arpenter les sentiers du Mont-Sainte-Anne ou encore du Parc national de la Jacques-Cartier, ce dernier étant nouvellement aménagé pour cette activité. Ça roule cet hiver! www.mont-sainte-anne.com www.sepaq.com/pq/jac

Dormir dehors Dormir dans un endroit inusité est une expérience en soi. Encore plus lorsque le mercure frôle les -20 degrés. L’expérience ultime se vit certainement à l’Hôtel de glace, qui est désormais construit au Village Vacances Valcartier. Cette œuvre d’art éphémère offre une expérience nordique unique à vivre au moins une fois dans sa vie. Et même quand le temps est glacial, la température intérieure avoisine les -3 et -5 degrés. Les nuitées sont disponibles dès le 4 janvier, mais la bonne nouvelle, c’est qu’on pourra le visiter entre Noël et le Jour de l’an. Vous êtes un peu frileux? Optez pour la yourte, à mi-chemin entre le refuge et le camping hivernal. Une expérience qui se vit à l’année dans la Vallée de la Jacques-Cartier. www.hoteldeglace-canada.com www.sepaq.com/pq/jac

Le paradis du ski La région de Québec est pour plusieurs le paradis des sports de glisse en famille, dénombrant plusieurs stations et centres de ski à proximité, faciles d’accès et adaptés à tous les niveaux. Pour le ski en famille, on va au centre de ski Le Relais, à Lac-Beauport, pour essayer l’Hexago : le tout nouveau télésiège débrayable à six places, qui est deux fois plus rapide! www.skilerelais.com

Sillonner les sentiers urbains Vous préférez le ski de fond? De la Pointe-aux-Lièvres à la Base de plein-air de Sainte-Foy, en passant par le Domaine de Maizerets, les différents sites de plein air de Québec offrent plus de 150 kilomètres skiables, dont plusieurs sont accessibles gratuitement. En plus d’une centaine de kilomètres dédiés à la raquette. L’incontournable : les plaines d’Abraham avec un circuit de plus de dix kilomètres de ski de fond, dont quatre sentiers de ski classique et quatre autres pour le ski de pas de patin.

Une saucette dans la rivière Envie de relaxer? Plusieurs spas nordiques de la région proposent la thermothérapie. Les plus courageux plongeront dans l’eau glaciale de la rivière Jacques-Cartier, au spa Le Nordique, ou encore dans la rivière Jaune, au Sibéria Station Spa. Les citadins opteront pour la chute nordique, située au 17e étage du SkySpa, sur le boulevard Laurier. www.spastoneham.com www.siberiastationspa.com www.skyspa.ca/skyspa-quebec

Ramer sur le fleuve en canot à glace Non, le canot à glace n’est pas réservé au Carnaval! La saison s’échelonne de la mi-décembre au début mars, selon le climat, et c’est une activité accessible à tous. Unique au monde et pratiquée depuis plus de 400 ans, cette activité est offerte en plein cœur de Québec, sur le fleuve, au ras des glaces. Nul besoin d'être un athlète olympique : les guides s'adaptent à la forme physique de chacun. www.canotglacequebec.com  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

