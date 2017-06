5 nouveaux hôtels à découvrir à l'étranger

ADVERTISEMENT

Je suis une grande passionnée d'hôtellerie et donc, je me tiens constamment informée des nouveaux hôtels qui ouvrent et des actualités de l'industrie. Récemment, de nombreux établissements ont ouvert leurs portes afin d'accueillir les #hotelsnobs comme moi qui rêvent de séjours tous plus mémorables les uns que les autres. Voici donc une courte liste de nouveaux hôtels à découvrir lors de vos prochains voyages à l'étranger.

LAS VEGAS - W LAS VEGAS

Ce n'était qu'une question de temps avant que les hôtels W n'ouvrent un établissement à Las Vegas. Après tout, le lien entre la marque «osée» d'hôtels-boutiques et la ville du vice est des plus naturels. Le W Las Vegas a finalement ouvert en début d'année au bout de la Strip, à l'entrée du Design District. Cet hôtel ultra design a été pensé afin de refléter le caractère unique de la ville du vice. Plusieurs détails dans le lobby et le hall d'entrée sont inspirés des casinos, tandis que la piscine sur le toit nous transporte à Miami avec sa murale réalisée par l'un des artistes de Wynwood Walls. Gros plus: l'hôtel est adjacent au tout aussi récent et branché SLS Hotel et abrite l'excellent restaurant Bazaar Meat par José Andrés. Aussi, le monorail, juste à côté, permet aux clients de l'hôtel de se rendre au coeur de l'action en deux temps, trois mouvements.

MIAMI - ME Miami

Ça bouge toujours autant à Miami, mais c'est maintenant au centre-ville que les nouveaux hôtels boutique et restaurants branchés choisissent de s'installer. La marque d'hôtels «lifestyle» ME par Mélia a récemment inaugurée son tout premier hôtel américain au centre-ville de Miami. Le très branché ME Miami abrite le populaire restaurant STK en plus d'offrir une piscine et un bar sur le toit. Les chambres sont spacieuses et design et l'ambiance, des plus branchées. Pour clientèle «cool» seulement!

HONOLULU - LAYLOW WAIKIKI

Un nouvel hôtel membre de la prestigieuse Autograph Collection a ouvert ses portes sur l'île d'Oahu à Hawaï. Le Laylow Waikiki est un hôtel boutique au style vintage qui se veut un oasis de paix dans le vibrant quartier Waikiki d'Honolulu. L'hôtel au décor épuré offre une piscine sur le toit et un décor tout droit sorti de l'Hawaï des années 40. Très «artsy», c'est le nouvel endroit branché à découvrir à Waikiki, avec son bar à café hipster et sa terrasse commune.

NEW YORK - 11 HOWARD

La ville qui ne dort jamais offre plusieurs options d'hébergement franchement intéressantes. Parmi les nouveautés, on remarque le 11 Howard dans le quartier Soho. L'hôtel-boutique au design épuré et minimaliste d'inspiration danoise offre un intéressant contraste avec le quartier hétéroclite dans lequel il se trouve. L'établissement abrite également le restaurant très prisé Le Coucou ainsi qu'un coin bibliothèque où l'on peut flâner avec son ordinateur portable ou prendre un café.

OGUNQUIT, MAINE - CLIFF HOUSE

Ce luxueux hôtel du Maine a récemment terminé ses travaux d'aménagement sur une superficie de 70 acres en bord de mer. L'hôtel Cliff House a rouvert en août 2016 et offre des chambres et des suites de luxe de style «beachhouse». On y retrouve également un spa et un gym avec vue sur mer ainsi qu'un restaurant très à propos, le Nubb's Lobster Shack. Ce nouvel hôtel-boutique veut offrir aux amoureux du Maine un séjour différent, authentique, mais surtout unique.

