Mes coups de coeur «restos» de l'année 2016!

ADVERTISEMENT

En ce début d'année, j'ai voulu partager avec vous mes «restos» coup de coeur de 2016. Puisque je couvre la gastronomie et les actualités dans le monde de la restauration, j'ai eu la chance de faire d'extraordinaires trouvailles culinaires l'an dernier. J'ai découvert de nouveaux restaurants, de nouveaux chefs, de nouveaux restaurateurs... Mais aussi, j'ai redécouvert des établissements trop longtemps oubliés ou, tout simplement, que je n'avais pas encore eu la chance de visiter. Voici donc une courte liste de mes coups de coeur 2016!

Arthur's Nosh Bar

J'adore Arthur's même si je ne le connais pas personnellement! 😆 Ce resto du quartier Saint-Henri offre un menu style diner de luxe dans une ambiance familiale hyper décontractée! C'est plein, c'est bruyant, mais... tout le monde est de bonne humeur, c'est chaleureux et agréable. Une belle addition à la scène gastronomique de Montréal! On y va pour le lunch ou le brunch (c'est fermé en soirée) encore et encore...

Beatrice

Ce restaurant est le repère des jetsetteurs depuis des décennies. Par contre, je n'y étais pas retournée depuis... une décennie justement! 😆 Lors de ma dernière visite, je me suis demandé pourquoi je n'y allais pas plus souvent. Avec son décor ultra chic et verdoyant, on se croirait en plein coeur de South Beach! Sa magnifique terrasse couverte (et chauffée!) nous permet de manger al fresco presque à l'année! À mettre sans hésiter sur nos listes en 2017.

Bird Bar

Le tout nouveau resto de la girl boss Kimberly Lallouz dans le quartier Griffintown est cool en tous points. On aime : le décor, l'ambiance, le bar «caché» au sous-sol pour un dernier verre, mais surtout son accessibilité. On peut autant y aller en famille qu'en gang de filles. Les boys aussi y trouveront leur compte! Le menu, simple et varié, offre, en plus du délicieux poulet frit, de tout pour tous! On a hâte d'essayer le brunch qui est prévu au début 2017...

Butterblume

Ça faisait un moment que j'étais à la recherche d'un nouveau brunch spot et je l'ai trouvé! Le Butterblume est un très joli café/boutique dans le quartier Mile-End, ouvert pour le lunch et le brunch. C'est joli, c'est bon, c'est sympathique et surtout... on adore l'excellent rapport qualité-prix. Parfait pour manger un «petit quelque chose» d'excellent, tout simplement.

Fiorellino

Le Fiorellino est le petit dernier du Groupe Buonanotte. Le décor est magnifique et la nourriture est excellente. L'espace comptoir à l'entrée permet de déguster pronto un authentique café italien accompagné d'un cannoli et la magnifique salle à manger est parfaite pour partager pizza et pasta entre amis. On aime beaucoup!

Jatoba

Eh oui, grosse année pour moi: c'était ma première fois au Jabota. Mea culpa. J'ai adoré! Et surtout, j'ai compris pourquoi ce resto est un endroit chouchou des foodies. Le décor est superbe, le service est excellent et on y mange très bien. Parfait pour un lunch d'affaires ou une soirée entre amis. On ne se trompe pas, au Jatoba! (En fait, j'y suis retournée deux fois... en 2016!)