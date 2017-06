Comment l'espace joue un rôle critique sur le bien-être au travail

ADVERTISEMENT

Lorsqu'on parle de compagnies telles que Google, LinkedIn, ou Facebook, on pense à la culture d'entreprise dynamique prédominante qu'on aimerait avoir la chance d'expérimenter au cours d'une carrière. Cette culture d'entreprise vise fortement le bien-être des employés, par les avantages sociaux offerts, l'atmosphère et la vie sociale au sein de la compagnie ainsi qu'à l'espace même.

Plus que jamais, le bien-être des employés est étroitement connecté à la réussite des entreprises. Les compagnies qui priorisent le bien-être, physique, intellectuel et physiologique de leurs employés bénéficient d'un véritable avantage concurrentiel.

Il est évident qu'un employé comblé dans son rôle sera davantage motivé et performant au travail. La compagnie qui favorise le bien-être de son équipe se verra donc à son tour plus prospère, que ce soit en matière d'innovation, de croissance ou simplement de performance.

Les départements de ressources humaines se dédient à offrir des avantages sociaux qui sauront satisfaire leurs employés. Ceux-ci participent au recrutement et au maintien de (nouveaux) talents au sein de l'entreprise. Cependant, il arrive parfois que les employeurs négligent un facteur crucial contribuant au bien-être de leurs équipes : les espaces de bureaux.

Au cours des dernières décennies, les tendances d'aménagement de bureaux ont grandement évolué. La croyance a longtemps été de créer un poste de bureau type et de donner à tous les employés d'une compagnie la même configuration de bureau, peu importe le rôle de chacun.

Les baby-boomers ont connu les bureaux fermés. Beaucoup d'entre eux ont moins aimé la nouvelle tendance des aires ouvertes, à la suite de l'augmentation des coûts de l'immobilier. On a réduit le pied carré et maximisé la capacité de l'espace pour économiser sur les frais fixes.

Les bureaux sont passés d'espaces essentiellement axés sur des tâches routinières à des espaces conçus pour réaliser des tâches créatives. On a réalisé que l'espace de travail est primordial et doit être plus polyvalent qu'auparavant.

Comment faire en sorte que l'espace de travail contribue au bien-être des employés?



C'est une chose de créer un bureau qui sera physiquement attrayant, mais le plus important, est de concevoir un espace dont l'utilité répondra adéquatement aux besoins des employés.

L'idée est de créer un espace de travail interconnecté, donnant accès au choix et au contrôle. Il est important de reconnaître le besoin pour les gens de travailler individuellement et en groupe. Les différents espaces d'un environnement de travail interconnecté doivent respecter les différents modes de travail de l'entreprise, par exemple la concentration, la collaboration et l'apprentissage.

En donnant une diversité d'espaces et de postures, le bien-être des gens sera accru.

Par exemple, un bureau est principalement conçu en aire ouverte, il est indispensable de donner accès à des espaces privés où il sera possible de faire des appels ou du travail de concentration. Autrefois, les seuls endroits permettant aux employés de collaborer étaient les salles de conférences, souvent beaucoup trop formelles. À l'aide de systèmes de réservation de salles, plusieurs employeurs ont réalisé que ces salles étaient rarement utilisées, car elles ne convenaient pas aux besoins de leurs employés.

« Pour générer le bien-être au travail, il est essentiel de créer et de maintenir des conditions physiques saines et un bon état d'esprit sur le long terme dans un environnement physique et social favorable. » Aucun espace unique ne peut répondre à tous les besoins des employés.

Il existe plusieurs sondages sur le bien-être et l'engagement des employés au sein d'une entreprise. En tant que directeur/directrice des Ressources Humaines, ou bien en tant que Président/Présidente de compagnie, faites valoir l'opinion et les besoins de votre équipe. C'est la réussite globale de votre compagnie qui en sera favorisée.