Maison à vendre: les documents à avoir en main

Plusieurs documents et données doivent être disponibles avant même de mettre votre maison en vente. Que ce soit des documents officiels dont vous aurez besoin afin de conclure la transaction ou de documents plus sommaires qui vous aideront à répondre aux questions d'acheteurs potentiels, mieux vaut être préparé que de courir à la recherche de ces informations le temps venu.

Voici donc une liste de toute cette paperasse que je vous suggère d'amasser et d'intégrer à un dossier que vous conserverez à portée de main en tout temps.

Assurez-vous d'avoir votre dernier certificat de localisation. Bien qu'une nouvelle version puisse être requise par le notaire (généralement aux frais du vendeur), certains visiteurs voudront visualiser celui que vous détenez actuellement afin d'étudier les dimensions du terrain ou les servitudes par exemple.

Ayez aussi en main les titres de propriété, lesquels vous seront demandés par le notaire des acheteurs afin de conclure la vente.

Trouvez vos documents d'évaluation et de taxes municipales. Ces derniers comportent plusieurs informations utiles telles que l'évaluation foncière évidemment, mais également le coût des taxes municipales annuelles, les dimensions du terrain et le numéro de cadastre. Ayez aussi en main votre compte de taxes scolaires annuelles.

Autre papier à préparer: votre dernière facture d'électricité. Celle-ci comportera également le coût en électricité payé au cours des derniers mois. Même chose pour le coût du gaz propane ou naturel si applicable.

Notez également les informations suivantes qui vous seront potentiellement demandées par certains visiteurs: la superficie habitable de votre propriété, la dimensions des pièces, l'année de construction, le zonage, la liste des rénovations effectuées (et les reçus de ces dernières si vous les possédez), tout problème ayant eu lieu dont vous avez connaissance et les reçus de réparations le cas échéant, le rapport d'inspection ou d'évaluation si vous avez fait affaire avec un inspecteur en bâtiment ou un évaluateur agréé, la liste des services à proximité (écoles, hôpitaux, centres d'achats, parcs, transports en commun, etc.) et l'orientation de la cour arrière (certains acheteurs vous poseront la question pour connaître le niveau d'ensoleillement des pièces et du patio selon le moment de la journée).

Si vous vendez une copropriété, ayez en main les frais de copropriété annuels, les règlements d'immeuble ainsi que le résumé de la dernière assemblée générale annuelle des copropriétaires, lequel devrait comporter l'état des budgets.

Si vous êtes équipé d'une fosse septique et d'un champ d'épuration, trouvez si possible leurs plans et devis afin de démontrer leur structure et leur emplacement aux visiteurs qui le demandent. Souvenez-vous également de la date de la dernière vidange et de l'année d'installation ou du remplacement.

Si votre approvisionnement en eau provient d'un puits, trouvez la profondeur de ce dernier, si c'est un puits de surface ou un puits artésien et si possible son débit d'eau.

Voilà, votre dossier de vendeur est complété. Vous êtes maintenant bien préparé à répondre aux questions de vos visiteurs et acheteurs potentiels!

Pour obtenir davantage d'informations au sujet de la vente immobilière, nous vous suggérons la lecture de nos autres articles de blogue. Bonne vente!