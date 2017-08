Ça y est, vous avez décidé de mettre votre maison sur le marché. Nous vous avons préparé une liste de 23 trucs à respecter afin que votre propriété devienne le coup de cœur assuré d'un acheteur, et ce, rapidement!

1. Placez vos meubles de façon à maximiser l'espace et l'ambiance de vos pièces. N'hésitez pas à en retirer, en ajouter ou à déplacer ceux qui occupent votre demeure présentement. N'oubliez pas que les divans ne sont pas toujours à leur meilleur le long des murs. N'ayez pas peur d'essayer divers agencements, tout en gardant en tête que vous n'aménagez plus l'espace pour vos propres besoins, mais bien pour faire une déco conviviale, jolie et attrayante.

2. À chaque pièce sa fonction. Chaque chambre à coucher devrait revêtir le rôle d'une chambre à coucher. L'acheteur doit pouvoir visualiser toutes les pièces pour ce qu'elles sont vraiment. Fini la pièce à multiples fonctions de bureau/salle de couture/salle de jeu et rangement.

3. Vous n'avez pas de mobilier pour la 3e chambre de votre demeure? Astuce: déposez un matelas gonflable sur plusieurs boites et bacs de rangement. Recouvrez-le d'une large couette pour dissimuler le tout. Placez deux belles chaises de chaque côté de ce lit improvisé afin de leur donner une fonction de tables de chevet originales. Disposez des coussins, un plateau, des livres ou une couverture pliée sur ces dernières comme touche déco. Bref, faites preuve de créativité!

4. Éliminez tous les encombrants qui n'ont pas leur place à l'extérieur : ordures, pneus, débris divers, vieilleries et jouets éparpillés. Jetez-les ou entreposez-les proprement dans le garage ou la remise.

5. Faites de même à l'intérieur. Plus l'espace de vie est dégagé, plus l'acheteur se sentira confortable et serein. Rangez les jouets, revues, vaisselles, vêtements, clés, manteaux et cosmétiques à leur place et assurez-vous de faire une tournée de vérification afin de vous assurer l'ordre de toutes les pièces avant chaque visite.

Les gens désirent des pièces lumineuses et gaies et la lumière procure un sentiment d'espace.

6. Éclairage: avant chaque visite, allumez toutes les lumières de votre maison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les gens désirent des pièces lumineuses et gaies et la lumière procure un sentiment d'espace. Des pièces sombres affichent un air lugubre, triste et donnent l'impression d'être plus étroites.

7. Assurez-vous que la maison sente bon! L'odeur de cigarette, d'animaux, de litière et de certains aliments tels que le poisson sont répugnantes et pourraient inconsciemment dissuader un visiteur de déposer une offre. Tentez plutôt d'imprégner chez vous une odeur de linge frais, de citron, de pâtisseries ou de café.

8. Réparez les petites imperfections. Les petits détails que vous ne voyez plus sont visibles aux yeux de l'acheteur! Une tache sur un tapis, des clous non dissimulés, une tuile décollée, un trou dans un mur, un joint de silicone desséché, un robinet qui fuit sont tous de petits défauts qui déplairont au visiteur et qui sont pourtant facilement réparables.

Des couleurs trop vives, des égratignures, des trous et des taches sur les murs sont repoussants et signes d'un entretien négligé.

9. Rafraîchissez la peinture. Si la peinture de vos murs est vieille, défraîchie ou d'une couleur trop éclatante, armez-vous rapidement de vos pinceaux avant même de mettre la maison en vente. Des couleurs trop vives, des égratignures, des trous et des taches sur les murs sont repoussants et signes d'un entretien négligé. Optez pour des tons neutres et sobres.

10. Propreté: un mot d'ordre! Nul besoin de spécifier que votre maison doit être impeccable. Plus cette dernière sera étincelante, plus les acheteurs potentiels seront attirés par le fait de pouvoir déménager sans devoir effectuer un nettoyage extrême, coûteux et décourageant. Assurez-vous que le ménage routinier soit fait, mais également que les fenêtres soient propres et les cadrages et moulures dépoussiérés.

11. Dépersonnalisez. Le visiteur doit pouvoir s'imaginer en train de vivre chez vous. Les portraits de familles, les diplômes et médailles des enfants, les articles personnels et vos photos de voyage les en empêchent. Rangez tout cela dans des cartons et remplacez-les par des tableaux modernes et par des articles décoratifs épurés et classiques.

12. Déposez un bouquet de fleurs fraîches sur la table de cuisine et des serviettes décoratives dans la salle de bain.

13. Les joints de la céramique du plancher, de la douche et du dosseret de cuisine doivent être propres. Ceci est un aspect de votre demeure que vous ne voyez plus, mais qui est flagrant pour les visiteurs.

14. L'intérieur de vos armoires doit également bien paraître. Les visiteurs ouvriront généralement le garde-manger, les garde-robes et les espaces de rangement. Le fouillis n'est jamais très vendeur et fait toujours paraître l'espace plus restreint qu'il ne l'est en réalité.

15. Vous avez un foyer? Durant les mois d'hiver, allumez un feu avant les visites. Ce genre de petite attention apporte un côté très confortable et chaleureux à l'ambiance générale.

16. Taillez les haies, rafraîchissez la peinture de la clôture, disposez les meubles de jardin en un espace convivial, garnissez la table patio de fleurs ou de petits plans de fines herbes et désherbez bien vos plates-bandes.

17. Donnez un petit coup d'éclat à votre devanture. Peignez votre porte extérieure d'une couleur vibrante tel un rouge bordeaux, plantez des fleurs de couleurs vives dans vos plates-bandes et installez de belles jardinières ou des arbustes dans de beaux grands pots. Le tout apportera du cachet au premier coup d'œil et présentera une façade invitante.

18. Agrémentez votre lit de multiples coussins et oreillers, le tout afin de créer une ambiance accueillante et confortable. Allumez également les lampes de chevet lors des visites.

19. Déposez un bol de fruits frais et colorés sur le comptoir de cuisine, duquel vous aurez préalablement désencombré de tous les accessoires et items non esthétiques.

Ajustez le décor, l'odeur, la luminosité, la disposition des meubles et les couleurs encore et encore, jusqu'à ce que votre premier réflexe en entrant chez vous soit de dire «Wow!»

20. Le coup de cœur d'un acheteur potentiel - ou au contraire sa réticence face à votre maison - se produira en général lors des 30 premières secondes de sa visite. Faites donc le test et entrez dans votre demeure en vous mettant à la place de quelqu'un ne l'ayant jamais vue. Observez ce que vous remarquez dès les premières secondes et tentez de ressentir l'émotion que le visiteur vivra. Ajustez le décor, l'odeur, la luminosité, la disposition des meubles et les couleurs encore et encore, jusqu'à ce que votre premier réflexe en entrant chez vous soit de dire «Wow!»

21. Allumez des bougies parfumées, aux couleurs accent de la pièce.

22. Ouvrez les rideaux dans toutes les pièces avant chaque visite.

23. Si votre entrée est asphaltée, mais que son revêtement est taché et défraîchi, investissez un petit montant d'argent qui rapportera gros en lui donnant une couche de scellant noir qui lui donnera un aspect flambant neuf à nouveau.

Vous êtes enfin prêts à vendre votre propriété!