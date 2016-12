Des erreurs de novice

ADVERTISEMENT

Une fois de plus la semaine dernière, Justin Trudeau nous a offert une triste manifestation de son inexpérience politique. Alors que la presse lui chauffe les arrières à propos d'une histoire de conflit d'intérêts, il s'obstine à tenter de redéfinir ce que constitue un conflit d'intérêts.

Récemment, les médias du Canada anglais se sont offusqués, et avec raison, que le premier ministre soit un invité d'honneur à des événements partisans du Part libéral du Canada. Jusque-là, c'est pas si pire.

Le problème, c'est que le prix d'entrée à ces soirées est de 1500 dollars. À ce tarif-là, il est difficile de prétendre que les invités ne s'attendent pas à une forme de retour d'ascenseur. Si ce n'est pas ça, il vaut mieux que le dessert soit divin, en tout cas!

Dans ces soupers regroupant typiquement une quarantaine de convives, Justin Trudeau agit comme tête d'affiche pour attirer les dons et les invités. Même si c'est un exercice qui doit être particulièrement dégradant considérant sa fonction, ça lui permet de remplir les coffres du PLC à coup de plusieurs dizaines de milliers de dollars en un claquement de doigts.

Pour un premier ministre qui allait parader dans le métro le lendemain de son élection, voulant donner l'impression de la transparence et de l'accessibilité, un tel comportement est fondamentalement incompatible et frôle l'hypocrisie.

Questionné à ce propos, Justin Trudeau offre aux Canadiens une explication digne d'un avocat de petites créances dans ses pires journées. Selon lui, le Parti libéral agit dans la légalité et ainsi, il ne peut pas y avoir de problème d'éthique. En gros : c'est chien, mais c'est légal. Comme perception de la Loi, c'est un peu boiteux. Surtout quand ça vient de la seule personne qui a le pouvoir ultime de changer ce qui est légal ou pas.

Puisque les dons ne dépassent pas la limite légale, ce serait correct que le premier ministre mette à son agenda des soirées mondaines avec des donateurs privés, même si c'est au détriment de ses tâches quotidiennes et de ses fonctions.

Wow!

Qu'il prenne de son temps pour participer au financement de son parti pendant qu'il est au pouvoir est déjà frustrant pour les citoyens. Qu'il le fasse alors qu'il a encore une bonne douzaine de promesses électorales à remplir, c'est une insulte à leur intelligence.

Justin Trudeau nous a prouvé qu'il comprend les dimensions légales de l'enjeu. Certes, il nous a aussi démontré qu'il est totalement inconscient (ou insouciant) du symbolisme de cette bavure.

On s'attend tous d'un premier ministre qu'il fasse une distinction entre son travail de chef de parti politique et son travail de chef d'État. Malheureusement, le nôtre marchande son titre comme une vulgaire enchère, prêt à se pavaner devant le plus offrant pour préparer sa réélection.

Ce genre d'épisode aurait peut-être pu se produire avec un politicien plus expérimenté et nous l'aurions réprimandé tout aussi vigoureusement. Toutefois, le politicien expérimenté aurait immédiatement cessé de participer à ces événements pour éviter de nourrir la controverse. Il aurait compris que ça ne passe pas. Justin Trudeau, lui, persiste. Plutôt que d'admettre le malaise et de promettre d'être plus sensible à l'enjeu, il préfère patiner comme un pee-wee pour essayer de nous justifier son comportement. «Non mais c'est légal, on respecte les limites. En plus, les donneurs sont tous publics!»

Comme si le problème se limitait à un dépassement possible des dons autorisés ou à un bris de procédure. Il faut une personne complètement déconnectée pour faire une aussi pauvre lecture des inquiétudes de la population.

Le vrai problème, c'est que le premier ministre est en train de dilapider son capital politique pour défendre l'indéfendable. C'est qu'il ne réalise pas qu'en démocratie, l'accès au pouvoir ne peut pas être monnayé ou mis aux enchères.

Constater que le chef de notre gouvernement ne comprend pas la notion d'apparence de conflit d'intérêts est déprimant, au mieux. Ce n'est pas une question partisane ou politique, c'est une question démocratique. C'est la pierre angulaire de notre système, sa norme la plus élémentaire.

Si la politique est un sport, les politiciens apprennent normalement l'importance du décorum et de l'intégrité au tout début, alors qu'ils sont encore novices. Tragiquement, il semble que Justin Trudeau soit encore un novice.

Close  Quel est le salaire des députés à Ottawa? (2016) sur  

Le 1er avril 2015, les membres du Parlement ont reçu une hausse salariale de 2,3%, augmentant le salaire de base d'un député fédéral de 163 700$ à 167 400$. Alors que ce salaire de base est le même pour chaque membre du Parlement, certains peuvent se faire encore plus d'argent en raison de leurs fonctions. La liste complète des indemnités et des salaires se trouve en cliquant sur le lien suivant.

La députée du NPD Niki Ashton (Churchill-Keewatinook Aski), par exemple, gagne le salaire de base des membres aux Communes. Salaire 2016: 167 400 $ Il y a présentement 338 députés.

Le très honorable Justin Trudeau, toutefois, fait le double du salaire du député ordinaire. Salaire 2016: 334 800 $ Allocation annuelle pour voiture: 2000 $

En plus de son salaire de base, le député libéral Geoff Regan (Halifax West) gagne 80 100$ comme président. Salaire 2016: 247 500 $ Allocation annuelle pour voiture: 1000 $

La chef conservatrice par intérim, Rona Ambrose, gagne 80 100$ de plus que son salaire de base en étant à la tête de l'opposition. Salaire 2016: 247 500 $ Allocation annuelle pour voiture: 2000 $

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan (Vancouver South), comme tous les autres ministres, gagne 80 100$ en plus de son salaire de base. Salaire 2016: 247 500 $ Allocation annuelle pour voiture: 2000 $

Le chef du NPD Thomas Mulcair et les chefs du Parti vert et du Bloc Québécois gagnent leur salaire de base, en plus de 56 800$ en étant à la tête de leur parti. Salaire 2016: 224 200 $

Le député libéral Dominic LeBlanc (Beauséjour) gagne 80 100 $ en plus de son salaire de base. Salaire 2016: 247 500 $ Allocation annuelle pour voiture: 2000 $

Le député conservateur Andrew Scheer (Regina-Qu'Appelle) gagne le salaire de base, mais aussi 41 500$ en étant leader de l'opposition. Salaire 2016: 208 900 $

Le député du NPD Peter Julian (Burnaby-New Westminster) gagne 16 600$ de plus que ses collègues députés en étant leader pour son parti. Salaire 2016: 184 000 $

Le député libéral Andrew Leslie (Orléans) gagne 30 000$ de plus que ses collègues députés en étant whip. Salaire 2016: 197 400 $

Gordon Brown (Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes) gagne un supplément de 11 700$ en étant whip de l'opposition. Salaire 2016: 179 400 $

La députée libérale Celina Caesar-Chavannes (Whitby) est l'une des 35 secrétaires parlementaires qui reçoit un bonus de 16 600$ en plus de son salaire de base. Salaire 2016: 184 000 $

