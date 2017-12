On ne le dira jamais assez : la lecture est une composante essentielle des apprentissages et de la réussite scolaire. On pourrait même représenter ça sous la forme d'une équation toute simple : lire = réussir.

Plusieurs affirment que pour bien lire, il faut aimer lire. On pourrait donc modifier notre équation comme ceci : aimer lire = réussir.

Offrir l'amour de la lecture est donc un très beau cadeau à faire à son enfant! Mais comment y parvenir?

On sait que les parents sont des modèles importants pour leur enfant; ils sont donc aussi, pour eux, des modèles de lecteurs. Bon. Être un modèle de lecteur pour son enfant, ça peut sembler pas mal lourd à porter, je vous l'accorde. D'autant plus si on ne se sent pas particulièrement habile dans le domaine... ou si on n'aime pas particulièrement lire.

Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'en réalité, ça peut être tout simple.

Oui, oui! Aussi simple que de lire un petit 15 minutes par soir avant le dodo. Si vous préférez, ça peut même être un 10 minutes de lecture quand votre marmaille est dans le bain, ou encore le matin quand vous déjeunez.

La meilleure façon de faire n'existe pas. Il n'y a que votre famille, votre horaire, vos préférences et une réalité qui vous sont propres. Point.

J'ai aussi envie de vous dire que lire une recette ou une liste d'épicerie... ça compte : c'est bien de la lecture! Même chose quand vous jouez à un jeu de société ou que vous lisez les ingrédients sur une boîte de biscuits.

Tout ça, c'est de la lecture! Vous lisez bien plus souvent que vous croyez!

Et je pousserai même l'idée encore plus loin en vous disant ce qui suit.

Votre enfant est un inconditionnel des bandes dessinées, des mangas, des romans « dont vous êtes le héros » ou des revues de sport? Ça compte, c'est aussi de la lecture! Lire des romans, c'est bien, c'est même formidable. Mais ce n'est pas toujours essentiel.

L'important, c'est d'aider son enfant à développer son amour pour la lecture.

Et force est de constater que l'amour de la lecture ne passe pas par les mêmes genres littéraires pour tous.

Sachant cela, j'ai envie de vous suggérer un défi.

On l'a fait chez moi avec mes 2 garçons de 7 et 10 ans, et ça a été un succès retentissant (pas de farce!).

En quoi ça consiste?

Pendant deux semaines (ou plus, vous verrez que ça peut facilement s'intégrer à une routine quotidienne!), on vous suggère des activités ludiques impliquant la lecture à faire avec vos enfants.

13 activités amusantes pour développer l'amour de la lecture :

Cuisiner en suivant une recette. Jouer à un jeu de société impliquant la lecture (comme le Monopoly et le Scrabble). Construire une cabane de lecture. Créer une chasse au trésor (les parents écrivent les indices qui devront être suivis par les enfants, ou l'inverse). Écrire et illustrer une bande dessinée. Découper les mots ou les phrases d'une histoire et les déplacer pour en créer une nouvelle. Lire les paroles d'une chanson en vue de faire un petit spectacle. S'improviser lecteur de nouvelles en utilisant les lettres, textos ou courriels que les parents reçoivent. Jouer au jeu du dictionnaire : un joueur choisit un mot dans le dictionnaire, et les autres doivent en inventer la définition. Jouer à la lecture alternée : tous les joueurs ouvrent un livre différent à la même page et chacun lit à son tour la même phrase. Par exemple, la phrase 2 de la page 10. Faire de l'improvisation : piger et mimer une situation qui aura été préalablement écrite. Aller lire à la bibliothèque de quartier. S'amuser avec les jeux vidéos éducatifs Alloprof, comme : Magimot pour le vocabulaire (primaire)

Spellers pour l'anglais langue seconde (fin primaire et début secondaire)

Allo Monde pour la géographie (fin primaire et secondaire)

PP L'Archer pour les participes passés (secondaire)

Si le coeur vous en dit, découvrez l'outil élaboré spécialement pour vous aider à relever ce défi! Téléchargez-le ICI.

Lisez beaucoup et surtout, amusez-vous!