J'en pense quoi, moi, de la Four Loko?

Je suis d'accord qu'on la retire des tablettes. Je suis d'accord qu'on essaye de limiter les dégâts et de garder nos jeunes en sécurité, mais le problème est tellement pas là!

On leur montre à parler, à marcher, on récite les leçons, et il faut aussi leur apprendre la consommation! Je le sais, la vôtre ne prend rien dans les partys, elle boit de l'eau, elle met de la musique, elle vous l'a dit que, de toutes ses amies, elle est la seule à ne rien consommer, je le sais qu'elle ne vous a jamais menti, j'en ai une aussi ! Il faut quand même le dire question de prévenir.

La Four Loko, c'est bien beau, mais il y a le grand frère de la meilleure amie qui sort le Rhum et la tequila de la SAQ.

La Four Loko, c'est bien beau, mais il y a le grand frère de la meilleure amie qui sort le rhum et la tequila de la SAQ. Il y a sa mère des fois qui prépare des petits extras en injectant des jujubes à la vodka. « Ils sont jeunes, on est tous passé par là ». C'est ça qu'elle se dit, la maman cool... Il n'y a pas de danger, elle est là toute la soirée, enfermée au sous-sol pendant que le party est dans la cour arrière, avec la piscine creusée, le feu de camp, le boisé.

Il faut le dire à vos jeunes que ça fesse un moment donné, que quand tu es étourdi vaut mieux arrêter, qu'il faut boire de l'eau, avoir mangé et éviter de mélanger. Il faut expliquer que quand on vomit avant minuit ce n'est pas bon signe, ce n'est pas cool. Ça veut dire que ton corps ne gère plus la quantité d'alcool que tu as bu. Il faut expliquer l'importance de surveiller son verre, de rajouter soi-même la glace et le jus, parce que tsé, du GHB ça fait que tu perds des bouts et tu risques de les retrouver sur Snapchat le lendemain matin.

De l'alcool, c'est bien beau, mais il y a la drogue aussi... Je le sais que les tiens ne touchent pas à ça, mais il faudrait qu'ils sachent juste au cas. Quand tu fumes de quoi sans savoir c'est quoi, simplement parce que tout le monde en prend, peut-être que tu ne fileras pas, il faut en parler de ça. Il faut le dire que quand c'est la première fois, c'est différent, et que c'est imprévisible si tu prends des médicaments.

La mode est au Xanax, à la MDMA vous saviez? Il faut lire un peu Madames et Messieurs, c'est votre responsabilité de leur enseigner au lieu de fermer les yeux ! Vous pensez peut-être que si vous n'en parlez pas, ça n'arrivera pas... Ben non, vous allez faire face à un problème sans avoir le temps d'en discuter parce que ça commence beaucoup plus vite que vous pensez.

Si vous n'êtes pas d'accord avec la conso d'alcool, c'est à vous d'aviser votre amie chez qui vous allez souper le samedi, c'est à vous de le dire au beau frère qui le banalise. Ce n'est pas devant les invités que c'est le temps d'en parler et votre princesse va se retrouver avec un cocktail dans les mains avant même que vous l'ayez vu arriver. « C'est juste un drink, capote pas, elle a 13 ans et à son âge, t'en prenais déjà ! »

La Four LoKo c'est un problème de réglé, mais il reste les coolers, la bière, et la p'tite sangria du IGA... Le problème ce n'est pas ce qu'il y a dans la bouteille, c'est celui qui la tient...

Il faut leur montrer à rester droit, à ne jamais laisser une amie toute seule si elle ne file pas, il faut boire en gang, rester en gang, si une doit aller s'étendre parce qu'elle a trop bu, il faut s'étendre avec elle pour ne pas la laisser seule dans une chambre. Ça s'enseigne tout ça. Si ta chum se retrouve à moitié tout nue sur la table du salon à se prendre pour Beyonce, il faut l'arrêter, ne pas la filmer, et le gars qui divague dans son coin en braillant sa vie, lui aussi il faut s'en occuper, ne pas le laisser partir tout seul à pieds dans le quartier. Un banc de neige, c'est froid en titi l'hiver quand tu n'es pas habillé ! Et si ta meilleure amie se laisse tripoter les fesses par n'importe qui, c'est à toi de lui faire la morale... sa mère ne le fera pas, elle ne le sait pas que sa fille est saoule raide, elle boit de l'eau et elle s'occupe de la musique, qui croirait quelle perd les pédales?

La responsabilité, ça s'enseigne. La modération, c'est comme les tables de multiplication, il faut réviser et faire des rappels. Ce n'est pas pour la vôtre, je sais qu'elle est sage, mais dites-lui quand même pour qu'elle passe le message.

Retirer la Four Loko des tablettes, c'est une bonne affaire, ça fait du bien à notre sentiment de sécurité. Mais la responsabilité, ce n'est pas Four Loko qui la gère, c'est à vous en tant que parent de vous assurer que vos enfants connaissent les bonnes manières.

