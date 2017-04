Ne repoussez plus votre week-end de filles

ADVERTISEMENT

"Je vous aime, les copines." Entre rire et larmes, je les serre tour à tour dans mes bras une dernière fois avant que nous nous séparions pour rejoindre différents terminaux à l'aéroport de New York-LaGuardia. Notre week-end entre filles touche à sa fin et nous nous apprêtons à retrouver nos vies respectives.

Le week-end parfait. Six meilleurs amies réunies à New York pour faire ce qu'on fait de mieux: sortir, rigoler et se remémorer de bons souvenirs. Il y a un peu plus de vingt ans, le hasard a voulu que nous nous retrouvions dans la même université et que nos chemins se croisent. L'univers devait savoir que nous nous complétions parfaitement, parce que ces filles sont encore mes meilleures amies aujourd'hui. En fait, nous sommes même plus proches qu'avant.

Ce n'était pas une mince affaire de se retrouver toutes les six. Nous sommes éparpillées sur toute la planète: Texas, Michigan, Illinois, Virginie, Connecticut et même Londres, de l'autre côté de l'Atlantique. Trouver un week-end qui conviendrait à tout le monde était un casse-tête sans fin. Il fallait prendre en compte les spectacles de danse, les matchs de foot, les anniversaires des enfants et les kermesses de l'école. Après avoir éliminé toutes les dates où nos responsabilités prévalaient sur nos envies, il nous restait donc une nuit de mercredi à jeudi, 18 mois plus tard.

Parfois, on se demande si ça vaut vraiment la peine de se prendre la tête pour tout organiser. Il faudrait presque trouver un algorithme mathématique pour coordonner les covoiturages et gérer la logistique du foyer. Et puis il y a aussi la culpabilité de laisser maris et enfants derrière pour se faire plaisir à soi-même. Quelque part, les week-ends entre filles semblent égoïstes. Nombrilistes, même. C'est facile de tout lâcher et d'oublier ses responsabilités.

Mais un week-end avec de vieilles copines, c'est bien plus que des vacances. C'est un retour à la réalité avec celles qui nous connaissent le mieux. C'est ça qui nous permet de tenir. Nous sommes tellement absorbées par notre quotidien que ce qui se passe dans le jardin d'enfants et les ragots prennent une importance démesurée. Submergées par une vie où le train de vie des voisins ne doit pas distancer le nôtre, on avance avec des œillères, et il n'y a rien de mieux que de vraies amies pour nous faire prendre du recul.

Nous avions finalement bloqué un week-end et réservé nos vols. Pendant que nous faisions du shopping dans l'Upper East Side et déambulions dans Central Park, toutes nos pensées se déversaient naturellement dans la conversation. Nous avons raconté pour la énième fois de vieilles histoires qui font de supers souvenirs, et nous avons ri si fort que nos vessies postnatales ont bien failli nous lâcher. Nous nous sommes remémorées les choses les plus ridicules que nous avions faites, celles que nous avions failli faire, et même celles qu'on ne devrait pas avouer. Mais dans notre cercle de confiance, nous nous disions tout.

Si nos vies d'adultes sont toutes différentes, qu'on ait un métier ou non, des enfants plus ou moins âgés et des problèmes familiaux, au fond, nous sommes toujours les mêmes qu'il y a vingt ans.

Manhattan fut la toile de fond de notre week-end, mais n'importe quel endroit aurait fait l'affaire. Peu importe ou nous allons, l'important est de passer du temps ensemble pour retrouver celles que nous étions avant. Tu te souviens d'elle? La fille qui regardait coûte que coûte sa série avec ses colocs et qui savait qu'un concert au bar était une raison parfaitement valable de ne pas réviser son exam. La fille qui n'était responsable que d'elle même et ne prenait pas les choses au sérieux.

C'est facile d'oublier cette fille libre et insouciante, parce qu'elle se perd dans l'agenda surchargé de la vie et le chaos familial. Elle vivait le moment présent, sûrement parce qu'elle ne savait pas faire autrement, mais elle avait compris quelque chose. Cette fille est toujours là, elle est juste ensevelie sous la maturité, le sens pratique, et quelques pattes d'oie au coin des yeux. Passer du temps avec ses copines d'enfance lui permet de sortir de sa cachette et de se montrer un peu. Et ça, ça n'a pas de prix.

Je chéris ces week-ends entre filles, même s'ils sont rares, parce que ce sont les seuls moments que l'on peut passer ensemble. À cause de la distance, je ne connais pas leurs nouvelles amies ni leur restaurant préféré. Je ne saurais pas aller chez elles et je ne connais leurs enfants qu'à travers des photos et des histoires racontées au téléphone. Nous nous sommes toutes construites une vie pendant les deux dernières décennies; nous en connaissons les grands traits, mais pas les détails. Les voisins et nos nouveaux amis sont devenus nos confidents quotidiens.

Mais, contrairement à eux, nos plus vieilles amies connaissent notre vraie personnalité derrière le quotidien, et c'est ça, le plus important. Si nos vies d'adultes sont toutes différentes, qu'on ait un métier ou non, des enfants plus ou moins âgés et des problèmes familiaux, au fond, nous sommes toujours les mêmes qu'il y a vingt ans. Mais nous les oublions parce le poids de la responsabilité est tombé sur nos épaules et n'en bougera plus. Un week-end entre filles est une piqûre de rappel dont nous avons bien besoin.

Nous ne sommes restées à New York que 48 heures, mais pendant ces deux jours, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le rire et la complicité ont repris là où on les avait laissés et nous ont rappelé nos vraies personnalités. Nous sommes rentrées avec une force renouvelée pour reprendre notre quotidien, un peu plus sûres de nous.

D'où que remonte votre première bande de copines - université, lycée, colonie de vacances, anciennes collègues - retrouvez celles qui vous ont connue avant que vous ne deveniez maman et profitez-en, parce qu'elles sont votre lien avec une partie de vous que vous avez peut-être perdue. Il suffit d'un coup de téléphone, et en route pour votre prochain week-end entre filles!