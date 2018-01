Quoi faire lors de retards de vols causés par les tempêtes

Vous en avez certainement entendu parler, depuis jeudi la Côte Est est frappée par une tempête majeure qui a grandement affecté le transport aérien. Des milliers de gens se sont retrouvés mal pris à cause que leurs vols ont été annulés. Voici ce que vous devez faire si cela vous arrive.

Premièrement, quel que soit le nom super accrocheur que les météorologues donnent à une tempête (cette fois-ci c'est la bombe cyclonique ou la bombe météo, l'an passé c'était le vortex polaire), il y aura toujours des vols retardés et annulés l'hiver.

C'est normal. Rien de nouveau. Et ça ne changera pas de sitôt.

La sécurité prime toujours, comme il se doit. Donc, parfois les avions ne peuvent pas décoller ou atterrir dans certaines conditions météorologiques pour des raisons de sécurité. Ce n'est pas pour rien que le transport aérien est plus sécuritaire que jamais.

Les gens se plaignent, mais ils seraient les premiers à se révolter si l'avion s'écrasait à cause que la compagnie aérienne ou les autorités n'ont pas pris assez de précautions lors d'une tempête.

Donc, c'est normal que les vols soient retardés ou annulés à cause de la météo. Si vous prenez l'avion le moindrement souvent, c'est sûr que ça va vous arriver des retards et des annulations. Ce sont des choses qui arrivent (surtout l'hiver).

Et surtout, une des choses qui surprend le plus de voyageurs qui m'écrivent sur mon site de voyage, c'est ce que vous recevrez de la part de la compagnie aérienne si il y a un retard à cause de la météo, c'est-à-dire rien d'autre qu'un siège sur un prochain vol... aucune compensation.

Oui, voici ce que les compagnies aériennes vous doivent lors d'un délai ou une annulation causés par la météo: rien.

Pas un sou, pas un repas: rien, rien, rien.

Et c'est bien normal. Comment voulez-vous qu'ils contrôlent la météo? Comment peuvent-ils être tenus responsables de la météo? Ça ne fait aucun sens.

Alors, pour tout délai, c'est l'astuce la plus facile que je donne sur Flytrippers, tout sujet confondu: si vous êtes financièrement responsable, vous devriez payer tout billet d'avion avec une carte de crédit de voyage qui offre gratuitement l'assurance de retard de vol ("flight delay insurance"), il y en a plusieurs qui l'offrent. Ça va vous donner gratuitement une compensation de 500$ et ça va rendre toute situation problématique dans les aéroports pas mal plus agréable. Et bien sûr vous payez votre solde de carte de crédit en entier à la fin du mois pour éviter tout frais.

Ça va compenser, mais ça ne vous emmènera pas plus vite à destination. Donc ayant pris près de 200 vols à vie, évidemment j'ai eu ma dose de délais et d'annulations, alors voici quoi faire si ça vous arrive, pour éviter un long délai.

Si vous n'êtes pas encore à l'aéroport

Si vous voyez que votre vol sera affecté, les compagnies aériennes ont souvent une solution simple et pratique pour ceux qui veulent éviter d'aller à l'aéroport inutilement et tout le trouble que la tempête peut causer. Ça s'appelle des waivers.

En gros, c'est qu'habituellement, les vols ne sont jamais modifiables ou remboursables (ça aussi c'est normal) mais pendant les tempêtes, les compagnies aériennes vous donnent souvent le droit de modifier ou même annuler complètement votre vol, tout à fait gratuitement.

Donc, si vous voulez éviter un casse-tête, vous pouvez proactivement aller changer pour un vol deux jours plus tard pour éviter les délais et les annulations, si jamais vos plans de voyage sont flexibles (en passant, de leur côté les hôtels sont souvent annulables sans frais jusqu'à quelques jours avant le séjour, mais pas toujours, donc vérifiez les politiques individuelles).

Évidemment, ce n'est pas toujours possible ou réaliste pour tous. Sinon, vous pouvez décider d'annuler complètement, et vous serez remboursé le prix total de votre billet. Tout ça c'est si un waiver a été déclaré pour votre région et vos dates. Ça va être retrouvé souvent directement sur la page d'accueil des sites de compagnies aériennes pendant les tempêtes la plupart du temps, sinon dans une section qui s'appelle "advisories", "alerts" ou quelque chose de similaire.

Si vous êtes déjà à l'aéroport

Si vous ne pouvez pas changer d'avance ou vous étiez déjà à l'aéroport quand ça arrive et que votre vol est annulé ou retardé, vous avez plusieurs options. Tout dépend de la longueur du délai aussi.

Mais le meilleur conseil, c'est de vous responsabiliser. Ne vous fiez pas aux employés et aux compagnies aériennes, ils ont devant eux des milliers de personnes dans votre situation, ils ne sont pas intéressés à trouver la meilleure solution, ils vont vous donner la plus simple! Ils vont parfois vous remettre sur un vol 10 heures plus tard ou même le lendemain. Parfois il y a des options plus intéressantes, mais le système informatique et les employés ne vont que vous trouver l'option la plus simple pour eux et vous mettre sur ce vol-là.

Disons que vous êtes à Montréal et que vous aviez des vols sur United, Montréal-Newark et Newark-Miami, mais que l'aéroport de Newark est pris dans une tempête. Ils vont vous donner une place sur le prochain vol Montréal-Newark. Ça pourrait être seulement demain. Au lieu de rien faire (ou pire, de vous plaindre), fouillez et trouvez le prochain vol United, peu importe où il va. Disons que c'est Chicago. Ensuite, regardez si il y a des vols Chicago-Miami qui vous emmènent à votre destination plus rapidement. C'est souvent le cas.

Si vous arrivez avec un plan clair et des numéros de vols précis et que vous le demander poliment, les compagnies aériennes vont vous donner cet itinéraire-là sans problème, à condition qu'il reste de la place. Et les voyageurs expérimentés vont tous faire ce truc rapidement, dès que les vols commencent à être annulés, alors si vous voulez avoir une place, agissez vite. Sinon tous les autres vols vont se remplir rapidement, et vous devrez poireauter comme tous les autres qui n'auront rien fait et attendre à l'aéroport!