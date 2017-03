Comment prendre l'avion pour moins de 100$ aller-retour

ADVERTISEMENT

Depuis quelques années, j'échappe au froid québécois plusieurs fois par hiver pour aller en Floride pour 100$ aller-retour par voyage et plus récemment pour aller en Europe à 400$ aller-retour. Chaque fois que je dis aux gens le prix que j'ai payé pour mes billets, ils n'en reviennent tout simplement pas et veulent savoir comment je fais.

Le pire, c'est que ces vols sont très fréquents: le seul problème est qu'ils sont très difficiles (et longs) à trouver. La plupart des gens ne savent pas comment cela fonctionne et étant donné l'intérêt généré par ces aubaines, je suis convaincu que vous aussi serez très intéressés de savoir comment faire pour payer des billets d'avion aussi peu cher.

Comment ça fonctionne?

Évidemment, il y a quelques sacrifices et compromis à faire! Sinon, tout le monde partirait en voyage chaque semaine. Ces sacrifices sont très mineurs et quand ça permet de s'envoler trois weekends de suite en Floride comme je l'ai fait en décembre, ça vaut définitivement la peine!

Presque tous les jours, les compagnies aériennes à très bas prix (ultra low-cost carriers ou ULCC en anglais) ont plusieurs départs à des prix ridiculement bas, mais rendent ça volontairement difficile de trouver les retours au même prix et changent leurs prix littéralement chaque jour pour vous compliquer la vie. Cela fait en sorte que la recherche est très fastidieuse et prend beaucoup de temps.

Si vous trouvez ces combinaisons de vols super abordables, vous êtes en mesure de partir en Floride pour si peu que 87$ aller-retour grâce à la compagnie Spirit Airlines ou en Europe pour 378$ aller-retour grâce à WOW air.

Est-ce que c'est fiable? Absolument! J'ai personnellement pris plus de 30 vols avec Spirit Airlines et quand on connaît les règles des compagnies à très bas prix (ultra low-cost), l'expérience de voyage est aussi agréable qu'avec n'importe quel transporteur aérien!

Alors voici ce qu'il faut faire pour trouver des billets d'avion pas chers:

1. Partez de Plattsburgh pour la Floride, ou acceptez une escale pour l'Europe

Les vols vers la Floride sont au départ de Plattsburgh, à moins d'une heure de Montréal. Vous pensez que c'est plus long et moins pratique? Détrompez-vous! Votre vol devient un vol domestique, donc vous avez besoin d'arriver à l'aéroport seulement une heure avant votre vol, pas trois (déjà là vous rattrapez le temps de route vers Plattsburgh). Vous passez les douanes en auto en cinq minutes plutôt que les pénibles douanes de l'aéroport Trudeau, donc encore du temps gagné. Vous évitez toute congestion sur l'île de Montréal et aussi la complexité de naviguer dans un grand aéroport. Il n'y a que des avantages de faire ce petit trajet de plus. Pour l'Europe ça implique de faire une escale en Islande plutôt qu'avoir un vol direct. Une escale qui vous fait sauver des centaines de dollars.

2. Voyagez léger

Avec ces aubaines, vous n'avez droit qu'à un sac à dos comme bagage gratuit. Pour l'avoir plusieurs dizaines de fois, c'est très facile de partir jusqu'à 14 jours en Floride avec un sac à dos seulement. Donc pour un weekend ou pour 7 jours, pas besoin de plus de bagages. Même pour l'Europe c'est faisable! Je n'ai jamais payé un sou de plus pour un bagage, ce n'est qu'une question de volonté! Portez vos vêtements longs sur vous et dans votre sac n'emmenez que quelques shorts et t-shirts, ça ne prend pas trop de place!

3. Pas de repas «gratuit»

Comme quand vous allez au cinéma, votre billet n'inclut qu'un siège, c'est tout. Vous devez donc payer votre nourriture comme une grande personne et comme vous le faites sûrement les 364 autres jours de l'année, environ trois fois par jour. Achetez de la nourriture à bord, apportez des collations ou mangez avant tout simplement. Les repas sont loin d'être gratuits avec les autres compagnies: votre billet coûte 200$ de plus! Ça fait plutôt cher du repas ça!

4. Ne payez pas pour choisir vos sièges

Puisqu'il faut payer pour choisir son siège, donc n'en choisissez pas et enregistrez-vous plutôt en ligne précisément 24 heures avant votre vol et en étant les premiers, vous serez presque assurément assis avec vos compagnons de voyage automatiquement et gratuitement dans au moins 99% des cas. De plus, il vaut mieux imprimer sa carte d'embarquement à la maison, car des employés à l'aéroport, ça coûte de l'argent et ce prix vous est refilé! Alors il faut imprimer le billet soi-même, ce qui en plus vous évite de faire la file: juste ça, c'est une bonne raison de le faire à la maison!

5. Soyez flexibles!

Évidemment, ce ne sont pas toutes les dates qui sont à rabais! Si vous avez des dates complètement inflexibles, vous aurez de la difficulté à trouver des rabais. Il faut parfois partir le mardi au lieu du lundi, ou le samedi au lieu du vendredi pour profiter de rabais extrêmement intéressants!

Alors voilà, en suivant ces quelques conseils, c'est à portée de tous de partir en Floride pour prendre un répit de l'hiver québécois, ce qui est d'ailleurs très tentant après la tempête récente et l'hiver qui s'éternise!

Il y a encore beaucoup de conseils à partager sur les voyages à très bas prix alors restez à l'affût de prochaines chroniques pour vous aider à voyager davantage, ce qui est plus accessible que jamais grâce aux transporteurs à très bas prix!