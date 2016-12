Hamburger ou salade: le combat intérieur!

ADVERTISEMENT

C'est samedi, vous avez envie de vous faire plaisir et vous sortez au restaurant. Vous parcourez le menu et vous avez l'appel du hamburger et des frites. Miam, ce serait si bon, pensez-vous. Mais votre raison a tôt fait de vous rappeler que vous ne devriez pas, qu'il serait sûrement plus sage pour votre ligne de commander une salade... Vous n'êtes pas capable de vous décider... Ça y est, le serveur commence à s'impatienter!



Pourquoi ce combat intérieur?

De façon consciente ou non, bien des gens classent les aliments en deux catégories : les bons (ceux qu'ils perçoivent comme étant peu caloriques, ceux qui sont permis à volonté par leur diète contraignante) et les mauvais (ceux auxquels ils aimeraient tant pouvoir résister, ceux qu'ils finissent par manger en trop grande quantité parce qu'ils ne peuvent plus s'arrêter, ceux auxquels ils attribuent la hausse du chiffre sur la balance le lundi matin).

En d'autres mots, deux options s'offrent à eux :

Option 1 : se forcer à manger des aliments dont ils n'ont pas vraiment envie pour avoir la conscience tranquille.

se forcer à manger des aliments dont ils n'ont pas vraiment envie pour avoir la conscience tranquille. Option 2 : se faire plaisir en choisissant des aliments qu'ils aiment, mais se sentir coupables aussitôt qu'ils ont terminé.

Vous reconnaissez-vous? Aviez-vous déjà réalisé qu'aucune de ces options n'était vraiment plaisante ni satisfaisante?

Le plaisir : la nouvelle façon de « classer les aliments » !

Pourquoi ne pas faire un peu d'ordre dans votre perception des aliments? Sachez qu'un seul aliment, ni même un seul repas, ne peut définir à lui seul la qualité de votre alimentation. D'ailleurs, le corps a besoin d'une variété d'aliments afin de combler ses besoins en nutriments. Sachez également que le fait de vous priver des aliments que vous aimez ne les rendra que plus attrayants et risque même de vous amener à en consommer davantage.

Je vous propose donc de revoir votre classement et de faire vos choix alimentaires selon ces deux nouvelles catégories : les aliments que vous aimez et les aliments que vous découvrirez que vous aimez! Oui oui, vous avez bien lu et je vous mets d'ailleurs au défi de l'essayer!

Comment (ré)apprendre à manger avec plaisir?

Première étape : cessez l'interdit. Si c'est simple à dire, ce n'est pas nécessairement aussi simple à faire, je vous l'accorde. Il se peut que vous craigniez qu'en suivant vos envies votre alimentation soit déséquilibrée ou que vous ayez de la difficulté à vous arrêter de manger. Prenez le temps d'apprivoiser ces aliments que vous aimez, mais que vous avez l'habitude d'éviter. Rappelez-vous que respecter vos préférences ne signifie pas pour autant que votre alimentation sera déséquilibrée ou que vous prendrez du poids. Au contraire, en vous permettant ces aliments, ils deviendront moins obsédants. De plus, en apprenant à les savourer sans culpabilité, vous pourriez être surprise de constater que vous serez satisfaite par de plus petites quantités. Et surtout, laissez-vous le temps de vous ajuster. Réintégrer des aliments « interdits » dans votre alimentation nécessite de la patience et de la persévérance. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une nutritionniste si vous en ressentez le besoin.

Deuxième étape : faites place au plaisir, le vrai! Est-ce que le plaisir de manger se résume à la consommation d'aliments gras, sucrés ou salés? Certainement pas! S'il est plaisant de manger une crème glacée par une chaude journée d'été, il est aussi plaisant de manger un réconfortant potage aux légumes par une journée d'automne pluvieuse! Avoir du plaisir à manger, c'est d'abord réfléchir à ce dont on a envie, s'autoriser à le manger et assumer son choix. C'est élargir ses préférences en (re)découvrant les saveurs d'une variété d'aliments. C'est avoir hâte de manger. C'est cesser de compter les calories. C'est être à l'écoute de son corps et de ses besoins. C'est prendre le temps de savourer chaque bouchée en étant attentif aux textures, aux sons, aux odeurs. C'est manger à sa faim.



Et pour vous, que signifie avoir du plaisir à manger?

Visitez la boîte à outils pour découvrir un parcours sensoriel à faire au moment du repas. Cet outil vous aidera à déguster vos aliments préférés en vous concentrant sur le plaisir des sens.

Faites aussi l'essai de l'activité de dégustation dirigée pour apprendre à savourer un morceau de chocolat sans culpabilité et pour redécouvrir toutes les saveurs de votre fruit préféré.

Vous y découvrirez également un dépliant qui vous propose des conseils pour vous sortir du cycle de la privation et apprendre à bien manger sans vous priver.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  14 aliments à bannir de son garde-manger sur  

Non seulement ces céréales contiennent des tonnes de sucre, mais n'ont également aucune valeur nutritive.

Ces biscuits sont généralement bourrés de gras trans, de sucre et d’agents de conservation. Vous êtes mieux de faire vos propres biscuits maison. Vous aurez au moins le contrôle sur la liste des ingrédients.

Le beurre contenu dans le popcorn pour four à micro-ondes peut causer de sérieux dommages à votre système respiratoire.

Les assaisonnements sont encore pires que le popcorn pour four à micro-ondes, contenant des quantités considérables de sel, de colorants et d’ingrédients chimiques.

Le macaroni au fromage en boîte est en soi un paquet d’ingrédients chimiques que vous mélangez avec du lait et du beurre pour créer un repas extrêmement riche en sel et en gras trans.

Si certaines compagnies ont, certes, fait des efforts pour offrir des soupes un peu plus santé, la plupart demeurent riches en sodium.

Les boissons gazeuses n’ont aucune valeur nutritive. Si vous désirez un breuvage au goût sucré, optez plutôt pour une eau pétillante fruitée ou un jus de fruits fraîchement pressés.

Ces petites douceurs sont riches en sucre, en gras trans et en ingrédients chimiques. Et les variantes faibles en calories ne sont guère mieux, substituant les gras et le sucre par des édulcorants artificiels.

Aucune surprise ici. Plus les chips sont goûteuses, plus elles sont riches en sel et en calories. Portez attention aux quantités ou optez plutôt pour des noix.

Les compagnies ont ajouté beaucoup de sel et d’ingrédients chimiques à ce qui était jadis un aliment riche en protéines et en vitamine B.

Faible en calories… et en valeurs nutritives.

Comme bon nombre d’aliments sucrés, faire son propre glaçage maison est une bonne façon d’en réduire la teneur en gras trans et en sucre.

Bon nombre de jus commerciaux contiennent désormais plus de sucre que certaines boissons gazeuses.

Les vinaigrettes commerciales sont riches en édulcorants, en gras et en saveurs artificielles. Préparer une vinaigrette maison demande peu de temps et enrichira votre salade plutôt que de la ruiner.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter