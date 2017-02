ADVERTISEMENT

Si sondage il y avait, je pense que les agnostiques sont plus nombreux que les croyants ou les athées. Constat: dans toutes les religions, il y a de moins en moins de pratiquants. À la question: Pourquoi ne pratiquez-vous plus? La réponse est souvent: «je doute,- je suis sceptique!- je n'y crois plus-; - je suis neutre.» Alors, vous êtes agnostique; ni athée ni croyant.

Serait-ce un rêve hypothétique que de voir tous les chefs de différentes religions du monde se réunir et reconnaitre humblement qu'ils ne savent pas? Que personne ne sait si des dieux ou un au-delà existent après la mort. Face à l'inexistence de preuves, ce serait logique. L'agnosticisme est en voie de pluralité et la neutralité est voulue par le plus grand nombre de citoyennes et citoyens du Québec. La neutralité est la voie indispensable pour l'unité et un mieux vivre ensemble, mais malheureusement notre premier ministre Monsieur Couillard et M.Charles Taylor se ferment aux voix de la majorité. La démocratie n'existe pas.

Toutes les religions ont des groupes fanatiques. L'Institution, quelle qu'elle soit, si elle n'est pas maintenue démocratiquement, peut glisser dans le despotisme, dans le fondamentalisme et dans le fanatisme. L'attribution des « pouvoirs », même acquis par la voie démocratique, conduit inévitablement vers des abus d'autorité. Que Monsieur Couillard laisse tomber un débat en route avec les partis d'oppositions, pour se rendre à la parole d'un seul homme: Charles Taylor est une grave atteinte à la démocratie et une insulte aux partis d'oppositions.

L'autorité doit être capable d'autocritique, capable de se regarder et de se remettre en question; M.Couillard a habité et a travaillé en Arabie Saoudite, a-t-il encore des intérêts personnels? Quoi qu'il en soit, il n'est pas l'homme pour prendre une décision objective en ce qui regarde les accommodements religieux, il devrait voir les autres partis politiques non comme des opposants, mais comme des partis complémentaires et tenir compte de leurs visions beaucoup plus proches de celle du peuple québécois. La paix et l'harmonie ne se feront pas sans une évidente séparation entre l'État et les Religions.



De tout temps, sous le couvert du respect des droits et libertés, la domination de plusieurs groupes exerçant une menaçante dictature a été tolérée. Ainsi, sous le couvert du bien et de l'innocence, au cœur même des religions, s'est faufilé un mal subtil, contre la nature et contre toute raison, un mal rusé comme le renard et habile comme le serpent : « le lavage de cerveau » qui traverse les siècles pénètre les consciences et les cultures. Comment endiguer les flots de cette épidémie? Quelle est la meilleure voie à emprunter? Quelles sont les pistes à suivre? Ce n'est pas évident; nous nous sentons démunis; mais ce n'est certes pas la décision de M.Couillard qui est la meilleure! Ne pas mettre de balises, accorder des accommodements et signes religieux dans la sphère d'autorité publique, au lieu d'unir, ne fait que diviser encore plus.

Les décisions sont prises par un seul parti politique, celui en pouvoir, et présentement celui-ci donne la priorité aux minorités plutôt qu'à la majorité.

Je vais plus loin: je pense que la position de notre premier ministre Monsieur Couillard peut provoquer chez les extrémistes de la droite des mécontentements dangereux. C'est une injustice flagrante!

Dans une voie du multiculturalisme, la neutralité se doit d'être primordiale, elle est indispensable pour l'unité. La neutralité ressemble étrangement à l'agnosticisme! Certes, il y a une nuance, mais aussi un lien. S'il faut tenir compte à la fois des croyants et des athées, il faut aussi tenir compte des agnostiques, qui selon moi, sont plus nombreux que les autres.

En priorité, la neutralité se devrait d'être dans les écoles et les hôpitaux; les plus vulnérables sont les enfants et les malades qu'il faut protéger; ceci dans les deux sens: signes ostentatoires religieux pouvant influencer l'enfant ou services offerts par des porteurs de signes ostentatoires pouvant indigner ou indisposer le malade qui n'a pas le choix pour une neutralité à son service; or ce qui est important pour le malade c'est de voir le médecin ou l'infirmière. Qu'on lui plaque d'abord en pleine face l'identité religieuse de la soignante ou du soignant peut être choquant!

La neutralité désirée ne se limite pas à la Commission Bouchard-Taylor, je trouve aberrant que la neutralité ne s'applique qu'avec parcimonie. M.Charles Taylor vient de proclamer que nous n'avons pas besoin d'établir des lois, que la réconciliation entre Québécois et des musulmans pratiquants est chose faite! Comme si en un coup de baguette, cela s'était fait. Si on se fie au débat quotidien dans les journaux, la réconciliation est pourtant loin d'être faite. M.Taylor, réveillez-vous. Nous avons plus que jamais besoin que le gouvernement établisse des balises; et oui, une charte de la laïcité pourrait aider. La laïcité unie et les religions divisent à travers les siècles, l'Histoire le prouve. La laïcité n'est pas exclusive, bien au contraire. (Voir le livre de Henri Pena-Ruiz- Dictionnaire amoureux de la Laïcité. Ed. Plon.)

