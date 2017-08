Saviez-vous que plus de 2,4 millions de Québécois s'engagent bénévolement et que ceux-ci contribuent annuellement à hauteur de sept milliards de dollars dans notre économie ? Cet engagement est malheureusement peu tangible pour notre société.

Saviez-vous qu'au Canada, plus de deux tiers des moins de 19 ans déclarent s'investir bénévolement dans un organisme ? C'est près de 50% plus élevé que la moyenne ! Pourtant, l'étiquette « Les jeunes s'engagent moins que leurs aînés ! » est encore trop souvent présente.

Les jeunes s'engagent donc ! De plus, ils investissent de nouvelles formes qui échappent aux critères dits « classiques ». Ils s'engagent à travers des actions qui se veulent plus pragmatiques et axées sur des bienfaits concrets autant pour la société que pour l'individu. Nous assistons à la recherche d'un bonheur par l'accomplissement individuel à travers un projet collectif et à la volonté de trouver une réponse locale à des enjeux globaux.

Au Québec, à la vue des défis sociaux, économiques et écologiques de notre génération, il est urgent de donner une voix à la jeunesse et de lui donner des occasions d'émancipation.

Au Québec, à la vue des défis sociaux, économiques et écologiques de notre génération, il est urgent de donner une voix à la jeunesse et de lui donner des occasions d'émancipation. En effet, s'engager est un vecteur de développement social et psychologique. S'engager, c'est aussi construire son identité et sa conscience par le développement de l'autonomie et du sentiment d'appartenance. S'engager, c'est accroître sa persévérance scolaire et ses saines habitudes de vie. Le bénévolat et le volontariat incarnent cette vision de jeunes altruistes, prêts à se dépasser et à relever des défis, à la fois acteur et créateur. Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) encouragent quotidiennement ces jeunes, nonobstant leurs origines culturelle ou sociale, à s'investir dans des projets d'utilité collective à leurs images tout en développant leurs propres capacités d'agir. Les CJE travaillent afin que chacun ait une voix au chapitre car, dans cet effort commun, nous ne pouvons manquer d'aucune voix pour façonner le Québec de demain dès aujourd'hui.

Conscients des enjeux de notre société, le bénévolat et le volontariat sont des actions qui permettent de passer de l'accomplissement personnel, au projet d'utilité collective et ainsi bâtir une société où chaque jeune a le pouvoir de développer son plein potentiel. L'engagement de la jeunesse est donc au cœur de la réflexion sur l'évolution de notre société, car faire évoluer notre société implique de s'inscrire dans l'espace public et d'y inscrire sa parole, sa colère, ses refus, ses désirs. Nous sommes donc convaincus que la jeunesse sait où elle va ! Elle propose une nouvelle voie où vivent des utopies concrètes, combinant esprit d'entreprise et volonté de changer le monde, convictions fortes et ouverture à l'Autre, réussite individuelle et intérêt collectif ancrés dans le réel.

Laissons la place aux initiatives jeunesse et citoyenne afin d'actionner un puissant levier d'émancipation et de développement de potentiel pour les jeunes du Québec!