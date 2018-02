Apprendre c'est acquérir des connaissances, un savoir-être, des compétences, par l'étude, par la pratique et par l'expérience. Longtemps, nous avons essayé d'adapter les apprenants à un cadre d'apprentissage fixe. Pourtant, nous savons aujourd'hui qu'il y a autant de façon d'apprendre que d'apprenants !

Une grande diversité d'apprenants arrive dans notre système éducatif, dont certains présentent des troubles d'apprentissage. Cette réalité doit amener les différents milieux à modifier leurs méthodes d'apprentissage. Au quotidien, nous continuons à réaliser qu'il n'existe pas un seul chemin à prendre afin de réussir ses objectifs scolaires et personnels. Notre capacité d'adaptation constante face à ces situations démontrera la force de notre société à se réinventer afin de favoriser la réussite éducative du plus de jeunes possible.

Former les citoyens de demain, c'est une mission fondamentale de notre système.

Nous nous devons de miser sur leur instruction, leur socialisation et leur qualification afin que chacun puisse s'accomplir, réaliser son plein potentiel et atteindre les buts qu'il s'est fixés.

C'est un défi que tous les acteurs ayant la jeunesse à cœur tentent d'accomplir chaque jour par leurs pratiques innovantes en offrant différents types d'accompagnement qui permettent à un plus grand nombre de jeunes de réussir. La jeunesse du Québec, dans tout son ensemble, mérite d'être au cœur de nos priorités.

Afin de répondre à ses enjeux, la pédagogie inclusive, approche utilisée par les carrefours jeunesse-emploi (CJE), consiste à adapter ses pratiques et ses interventions à la diversité des apprenants dans leur ensemble. En agissant sur les obstacles à l'apprentissage, le milieu cherche à développer le plein potentiel de chacun selon ses aptitudes et ses champs d'intérêt, dans une perspective d'apprentissage tout au long et au large de la vie.

Soulignons également l'importance de miser sur un accompagnement soutenu qui englobe toutes les sphères de la vie et cela fait partie de la mission CJE. Cette pédagogie est prometteuse auprès de plusieurs jeunes.

Souvent, nous entendons parler du décrochage scolaire au Québec, mais il est primordial de ne pas oublier le raccrochage scolaire qui est aussi une réalité importante même s'il est possible que ce parcours soit parsemé d'embuches. Les lieux alternatifs d'apprentissage, notamment offerts par les CJE, proposent une scolarisation différente pour les jeunes qui ne s'identifient pas dans le cadre scolaire ou qui désirent reprendre leur parcours scolaire. Les raccrocheurs s'appuient sur des bases solides pour retourner aux études et bénéficient d'un accompagnement personnalisé leur permettant une meilleure intégration sociale.

Près de 14% des jeunes sortent du milieu scolaire sans diplôme ni qualification. Dans le souci de ne laisser aucun jeune pour compte, il est important de mettre en lumière ces alternatives qui permettent à une multitude de jeunes de reprendre leur parcours scolaire et d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

Nous croyons en l'accompagnement personnalisé, à la création de groupes plus petits, au déploiement de périodes plus sportives et créatives afin que chaque jeune ait toutes les possibilités de faire le grand saut vers sa prochaine étape, et ainsi poursuivre son parcours. Apprendre autrement, c'est possible !