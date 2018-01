Commençons l'année 2018 en bon terme, après la chicane enfantine entre Trump et Kim : « Mon bouton est plus gros que le tien! » Voici le résultat d'une fermentation de tolérance gracieuseté de YouTube.

Tout a débuté avec la sortie d'une vidéo du youtuber Logan Paul, je fais le tour de mes abonnements YouTube favoris et je tombe là-dessus « We found a dead body in the Japanese Suicide Forest ». Intrigué, j'ose l'écouter sans juger le contenu. Mais oui! La description était sincère, Logan Paul et ses acolytes ont véritablement fait une vidéo sur leur trouvaille macabre dans la forêt.

Étant au Japon, ils n'ont pas résisté à l'envie d'aller faire un tour dans la fameuse forêt nationale Aokigahara. Celle-ci est considérée comme l'endroit ''populaire'' où plusieurs Japonais se déplacent pour finir leur vie. Alors, ils ont trouvé le corps pendu et ils l'ont filmé de proche en saisissant leurs réactions à la caméra.

Une histoire de clickbait

Pour ceux qui ne connaissent pas, le terme « clickbait », c'est un peu le même principe qu'une publicité mensongère, elle encourage, par le biais d'images et de phrases accrocheuses, les cliques, ce qui s'avère être un salaire pour certainsyoutubers. Donc, plus ils peuvent entrainer de vues sur leur vlog et plus ils sont payés par YouTube. C'était déjà un problème en soi quant au style de contenu se trouvant sur ce média, mais avec ce nouveau cas en 2018, il est clair que le problème a été sous-estimé ou ignoré par la plate-forme médiatique.

Oui, il se sert de ce moyen pour s'enrichir et son dernier vidéo était plutôt de mauvais goût, néanmoins il en subira les conséquences.

Il ne faut pas blâmer Logan Paul, mais bien le critiquer. Oui, il se sert de ce moyen pour s'enrichir et son dernier vidéo était plutôt de mauvais goût, néanmoins il en subira les conséquences. Je crois que même si nous le détestons ou l'aimons, il faut se demander s'il n'est pas seulement le résultat d'un laisser-aller trépidant de la part de YouTube.

La vache à lait

Certes, YouTube est un outil important dans la diffusion rapide d'information ou dans le but de l'utiliser comme un moyen d'expression. Bien qu'il ait plusieurs bons points à son existence, sa survie dépend de l'argent qu'ils accumulent. Dans ces circonstances, YouTube se voit tenté par une négligence volontaire sur le contenu qui y passe.

Par exemple, ils n'ont pas enlevé la vidéo de Logan Paul, ils l'ont placé dans la partie Trending du site grâce à sa popularité abrupte avec plus de 550 000likes. Ayant reçu une bonne quantité de messages en privé, c'est Logan Paul qui a enlevé la vidéo, YouTube n'a rien à avoir avec sa disparition en ligne. C'est honteux de voir à quel point une si grosse compagnie médiatisée censure ce qui leur rapporte le moins dans une subjectivité qu'il ne tente pas de cacher.

C'est honteux de voir à quel point une si grosse compagnie médiatisée censure ce qui leur rapporte le moins dans une subjectivité qu'il ne tente pas de cacher.

Parmi les exemples les plus tangibles que je peux offrir, prenons celui de Casey Neistat. Lors de la tuerie de masse du 1er octobre à Las Vegas, celui-ci a fait une vidéo afin que les auditeurs de son canal YouTube puissent envoyer des dons aux familles des victimes de l'attentat. Peu après, YouTube l'a retirée parce qu'ils ne voulaient pas encourager ce genre de vidéo sur la plate-forme. Cependant, Jimmy Kimmel a fait la même chose sur son canal YouTube et il n'a pas été censuré par la compagnie.

Ai-je vraiment besoin de dire que Casey Neistat avait reçu 47 625 282 vues en 30 jours contrairement à Jimmy Kimmel qui atteignait les 126 203 610 vues en 30 jours? C'est presque quatre fois le nombre de vue et donc beaucoup plus rentable pour YouTube de le laisser en ligne. Ainsi, les personnalités les plus populaires ne seront pas nécessairement censurées pour leur contenu en ligne s'ils sont réellement rentables pour la plate-forme.

L'encouragement

Depuis la sortie du vidéo de Logan Paul, son vlog a continué d'obtenir des abonnés sans que son manque d'éthique ait vraiment atteint sa popularité. Je crois que même si cet évènement a fait beaucoup de grabuge, les gens sont toujours stimulés par le personnage et ils y recherchent une forme de sensationnaliste. Ce n'est pas le seul qui en fait, mais YouTube semble satisfait de leur rendement tout de même.

Pour ma part, je désapprouve sévèrement les actions de YouTube et leurs règles de conduite, l'auditoire qui utilise cette plate-forme est assez jeune et je ne crois pas que l'exemple donné est favorable au développement de cette jeunesse. Les jeunes prennent des personnages comme Logan Paul pour un symbole et c'est à YouTube de déterminer cette limite déjà dépassée depuis un certain temps.

