Je n'ai pas de penchants d'extrême-droite

Rattachée à l'Espagne depuis 1714 et peuplée de 7,2 millions d'habitants, c'est l'une des 17 régions autonomes d'Espagne. Elle est en proie à une forte poussée indépendantiste depuis plus d'un an, sous l'effet notamment de la crise économique. Le président de région, Artur Mas, a annoncé jeudi un référendum sur l'indépendance pour le 9 novembre 2014, suscitant la colère de Madrid. Selon un récent sondage, 48,5% des personnes interrogées se disent en faveur de l'indépendance.