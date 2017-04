Avant je visais la perfection, maintenant j'ai 4 enfants

ADVERTISEMENT

J'avoue, il y a quelques années, j'avais le jugement facile sur les enfants mal élevés. Ceux qui interrompent leur mère 42 fois pendant que tu essaies de lui raconter un truc, ceux qui hurlent, ceux qui font la crise du bacon à l'épicerie, parce que non, le gros Kinder de Pâques, tu l'auras seulement à Pâques, bref, tous les gamins qui à mon sens n'agissaient pas comme il fallait.

Je me souviens alors avoir pensé que jamais moi, quand j'aurais des enfants, je ne laisserais passer ça! Comme beaucoup de débutantes, j'étais encore naïve. Moi mes enfants, je les éduquerais mieux que ça, évidemment, c'est quand même pas bien compliqué de se faire obéir, pensais-je alors (naïve ET confiante la meuf).

Et puis j'ai eu mon premier enfant.



Encore tout engluée dans mes principes et dans le dernier Marcel Rufo, j'ai essayé de faire de mon aîné un enfant bien élevé. Bingo, le môme étant plutôt cool, j'en ai déduit qu'on avait le modjo de l'éducation. T'as un problème avec ton gosse, demande-moi, je vais te montrer (naïve, confiante ET mégalo).

Et puis j'ai eu ma deuxième.



Et là les amis, gros fail. Numéro 2 était une enfant "difficile" ascendant hyper relou. Rien à foutre de rien, des règles, de l'autorité, des punitions, de Marcel Rufo... Après convocations diverses et variées dès l'école maternelle, on a fini par demander de l'aide et l'ambiance à la maison s'est apaisée.

Les difficultés rencontrées à l'époque m'ont fait gentiment descendre de mon piédestal de maman qui sait, et heureusement! Avec l'arrivée des jumeaux, vouloir élever 4 enfants "parfaits" est une hérésie.

Éventuellement t'en as qu'un, tu donnes tout ce que t'as, et peut-être même que tu t'en sortiras bien. Mais moi, même en donnant tout, si j'enlève le temps passé au boulot, le manque de sommeil et les chaussettes à ranger, et bien il ne me reste plus grand chose... Enfin si, il me reste un peu de temps pour chacun, un peu d'amour et dans le frigo, regarde bien, il reste même un peu de gratin. Mais de l'énergie pour élever parfaitement mes enfants, sorry, mais j'en ai moins.

Alors je continue de leur donner les grandes lignes, de leur donner un cadre, de leur montrer l'exemple, je sais que c'est super important, mais sur beaucoup de choses j'ai lâché prise.

Aujourd'hui je les vois bien, ces regards en coin au square, quand mes enfants se défoulent à la balançoire, quand ça crie, quand ça tombe, et que je continue de remonter mon fil Instagram comme si je n'avais rien entendu.

Je les entends, les petites phrases de certains quand ils me croisent dans la rue avec ma tribu parfois chouineuse, parfois capricieuse, souvent morveuse... Je les entends mais sincèrement, elles ne n'atteignent pas.

Moi aussi j'ai pu juger trop vite, mois aussi j'ai cru que c'était facile. À la moi d'y il a 10 ans je dirais aujourd'hui que vouloir faire obéir un enfant à tout prix n'est pas si important, n'y passe pas trop de temps, alors que la patience et l'amour, c'est ce qui compte vraiment.... et profite bien de ton maillot 2 pièces ma grande!