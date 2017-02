Faire son coming out spirituel

ADVERTISEMENT

«Ami, entends-tu le frisson de nos âmes qui s'éveillent?»

Tel pourrait être le chant, ou pour commencer le murmure, de tous celles et ceux qui, comme moi, en ont assez d'errer dans des vies privées de sens profond. Des vies où l'accumulation d'argent, de biens, de divertissements et de technologies ne rend pas heureux ceux qui en jouissent, et se fait au prix de trop d'inégalités et de conflits à toutes les échelles. Des vies dépourvues de liberté réelle, parce qu'encore trop asservies par le travail et trop consumées à consommer. Des vies que ni la politique ni les religions, quand elles se muent en idéologies, n'arrivent plus à relier les unes aux autres au-delà des frontières de classe sociale ou de croyance. Des vies trop inconsistantes à cause de tout cela, et dont je sens bien qu'elles ne sont pas à la hauteur de ce qui fait ma grandeur et ma dignité d'être humain.

Mais comment donner un sens profond à mon existence, à nos existences?

En faisant droit à notre dimension spirituelle. Selon la vision la plus simple, libre et universelle du spirituel comme culture de tout ce qui nous fait grandir en humanité.

Cultiver le lien à soi: s'épanouir et s'accomplir à partir du dedans, se trouver en se dépassant, exprimer sa singularité et ses aspirations propres au lieu de rester prisonnier du système.

Cultiver le lien à l'autre: remplacer la petitesse du «chacun pour soi» par une fraternité et une coopération où nous nous entraidons tous à créer nos vies.

Cultiver le lien à la nature: apprendre ou réapprendre à contempler la beauté du monde et à vivre en harmonie avec l'ensemble du vivant.

Je veux que mon aspiration à vivre selon ce triple lien soit reconnue, qu'il libère mes forces intérieures et qui seul peut m'ouvrir aux plus vastes horizons de conscience et de vie.

Je veux, avec tous ceux qui en sentent l'urgente nécessité, proclamer cette vie bien reliée comme droit spirituel inaliénable de tout être humain.

Notre lutte pour ce nouveau droit s'inscrit dans le prolongement de tous les grands combats historiques pour les droits sociaux et politiques. Ce droit spirituel est le couronnement à venir des Droits de l'Homme, le seul à pouvoir relancer partout dans le monde la dynamique de leur réalisation. Je suis, nous sommes convaincus que seule sa proclamation peut nous offrir le grand projet de civilisation dont l'absence laisse aujourd'hui s'étendre un terrible désert de sens où prolifèrent les désenchantements, les tentations de retour en arrière et les radicalités.

Nous sommes déjà nombreuses et nombreux à nous engager dans cette lutte. De plus en plus nombreux à vouloir être les tisseurs, tisserands du monde qui vient.

De quoi avons-nous besoin maintenant?

De connecter tous nos engagements pour qu'ils s'inspirent les uns les autres!

De prendre conscience de notre nombre et confiance en notre force!

Car nous sommes déjà beaucoup plus forts que l'ordre en place!

Et nous le serons plus encore demain, à condition d'être capables de donner à cet objectif de la vie bien reliée autant d'expressions concrètes -partout où nous sommes- dans nos modes de vie, l'éducation de nos enfants, l'organisation du travail, la justice sociale, l'écologie, la gouvernance de la France, de l'Europe et du monde! Voilà le grand défi, inséparablement spirituel et politique, qui nous est proposé à travers toutes les crises de notre temps! Nous nous y engageons avec courage, détermination et espérance - et nous allons réussir.

Liste des signataires dans l'ordre alphabétique: Kévin André, Abdennour Bidar, Adam Bidar, Amin Bidar, Diane Binder, Marine Bonté, Benjamin Charbit, Eva Collet, Stanislas Coppin, Eric De Kermel, Shani Diluka, Amel Haydock, Virginie Larousse, Isabelle Lonvis-Rome, Gabriel Le Magadure, Agathe Maire, Sophie Marinopoulos, Luc Mory, Caroline Olezac, Anne-Sophie Plard, Sonia Pollissard, Pierre Servan-Schreiber, Henri Trubert, Eric Vinson, Inès Weber.

Si toi aussi tu es ce Je, si tu partages ces convictions, tu peux:

1) Faire à ton tour ton coming out spirituel en signant ce texte sur notre page change.org

et/ou

2) Partager ce texte sur ton Facebook et les réseaux sociaux

et/ou

3) Partager sur notre page Facebook et autour de toi la manière personnelle dont tu es porteur de tout cela dans ta vie!

