Vous ne verrez plus les célèbres vitrines de Noël d'Ogilvy sur Sainte-Catherine

Fini les célèbres vitrines des Fêtes d'Ogilvy exposées sur la rue Sainte-Catherine Ouest de Montréal pendant le temps des Fêtes! Mais n'ayez crainte vous pourrez les (re)voir grâce au Musée McCord qui vient de les acquérir. Le dévoilement de l'emplacement sera annoncé en automne en même que les vitrines, à temps pour la période des Fêtes.

Depuis 1947, les vitrines étaient présentées au public chaque année, de la mi-novembre au début janvier, dans les vitrines de la devanture de La Maison Ogilvy sur Sainte-Catherine Ouest. Conçues sur mesure par l'entreprise allemande de jouets Steiff, les vitrines mécaniques animées proposent deux environnements magiques imaginaires "Le village enchanté" et "Le moulin dans la forêt".

Mercredi 21 mars, le Musée McCord a annoncé qu'il héritait des vitrines mécaniques des Fêtes d'Ogilvy - léguées par Holt Renfrew Ogilvy dans le but de protéger, de préserver et d'assurer la pérennité de cette tradition montréalaise iconique. L'entreprise a accompagné ce legs patrimonial d'un don de 50 000 $ à la Fondation du Musée McCord - qui aidera le Musée à conserver les vitrines mécaniques.

« Les vitrines du magasin Ogilvy font partie de l'histoire de Montréal depuis 1947 et sont source d'émerveillement chaque année pour des milliers de familles montréalaises. Nous sommes heureux de les accueillir au Musée et nous ferons en sorte que cette tradition se poursuive pour le plus grand plaisir de tous » - Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.

« C'est avec une grande fierté que nous offrons ce don au Musée McCord, qui sera désormais le domicile permanent de ces vitrines des Fêtes », lance Normand Ciarlo, vice-président divisionnaire et directeur général de Holt Renfrew Ogilvy, à Montréal.

À suivre.

À VOIR AUSSI