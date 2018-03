Lancement stylé des produits pour lui House 99

Une foule branchée s'est réunie ce mercredi soir dans le bar caché Clandestino, dans le Vieux Montréal, pour célébrer le lancement de la marque de produits pour hommes House 99 par David Beckham.

Le HuffPost Québec vous avait déjà parlé de la nouvelle gamme arrivée dans les Pharmaprix le 1er mars dernier. On a enfin pu essayer quelques produits et on a craqué pour les finis naturels, leurs effluves masculins et leur versatilité, permettant à messieurs de laisser libre cours à leur créativité.

La collection élaborée en collaboration avec L'Oréal Luxe comprend : baume à barbe, pommade, nettoyant, hydratant léger, exfoliant, déodorant, baume pour les yeux, et vaporisateur hydratant pour tattoo, tous testés et approuvés par l'ex-star du soccer, David Beckham.

Pour le lancement, on a rencontré David Beckham on a célébré, un verre de whisky à la main, en plus d'assister au travail d'un barbier jonglant avec les produits House 99.

Quelques célébrités masculines telles que Phil Roy, Lou-Pascal Tremblay et Herby Moreau sont venues faire coucou. Voyez toutes nos photos de la soirée :