Donald Trump et Joe Biden s'échangent menaces et insultes

Le président Donald Trump n'a pas tardé à répliquer à l'ancien vice-président Joe Biden, qui menaçait récemment de lui donner «toute une raclée».

M. Trump a lancé sur Twitter jeudi que «Joe Biden le cinglé essaie de jouer au dur. Dans les faits, il est faible physiquement et mentalement, et pourtant il menace, pour la deuxième fois, de m'agresser physiquement. Il ne me connaît pas, mais je le mettrais à terre rapidement, et il pleurerait tout le long. Ne menace pas les gens Joe!»

