Voici combien de temps de marche sépare chaque station de métro

Avis aux marcheurs! À l'aube du printemps, il devient plus aisé de calculer les déplacements à travers Montréal. Une carte du métro de Montréal vous permet maintenant de savoir combien de temps est nécessaire pour marcher d'une station à une autre.

Pavlo Kalyta, professeur à l'université Queen's à Kingston, a publié sur Facebook une carte de toutes les lignes du métro et les minutes séparant les stations.

Après trois heures de travail, la carte de marche de la STM était née. «Tous les temps de marche entre les stations sont basés sur les estimations de Google Maps. C'était juste une question de mettre les bons chiffres aux bons endroits», a expliqué Pavlo. Malgré le pas plus rapide ou plus lent de certaines personnes, le professeur atteste que les chiffres sont «très raisonnables».

«Je me suis rendu compte que la carte de la STM était une image puissante, mais potentiellement trompeuse - simplement parce que la carte n'était pas à l'échelle», a-t-il ajouté. Par exemple, sur la carte, il semble que la distance entre Bonaventure et Champ-de-Mars soit supérieure à la distance entre Du College et Plamondon. En réalité, il y a une promenade de 20 minutes de Bonaventure à Champ-de-Mars et une heure sépare Du College à Plamondon.

Le professeur a surtout créé cette carte pour venir en aide aux nouveaux Montréalais, aux élèves et aux touristes. «Même les vieux Montréalais pris dans la routine quotidienne du métro ont besoin de se rappeler, de temps en temps, que la marche est la meilleure option au monde», a ajouté Pavlo Kalyta.

«C'est l'histoire! Je ne suis pas une personnalité publique, donc je ne m'attendais pas à ce que la carte devienne virale. Je l'ai fait simplement parce que je me sentais comme si c'était quelque chose de naturel et aussi amusant à faire», a-t-il conclu.

