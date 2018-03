«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Debbie Lynch-White entame le blitz de promotion précédant la sortie du film La Bolduc au cinéma, le 6 avril. Elle s'arrêtera notamment à Tout le monde en parle dimanche, pour jaser de la mythique chansonnière québécoise à qui elle prête ses traits, sous les ordres du réalisateur François Bouvier. Il sera sûrement aussi question de la carrière en pleine ascension de la sympathique comédienne.

Guy A.Lepage accueillera également Anne Dorval, qui tourne présentement dans le long-métrage français Jalouse ; le duo 2 frères, présentement en tournée de son spectacle La route, et qui recevait d'ailleurs en février un disque d'or soulignant les 40 000 exemplaires vendus de leur deuxième album du même titre, lancé à l'automne; les champions Mikaël Kingsbury, qui vient de remporter deux globes de cristal en ski de bosses après avoir brillé à PyeongChang, et Charles Hamelin, couronné dimanche dernier aux Championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste ; et Jean-Martin Fortier, pionnier de l'agriculture biologique, pour jaser de la nouvelle série Les fermiers, qui sera présentée à UNIS TV à compter du 5 avril.

La semaine dernière, l'édition très relevée de Tout le monde en parle réunissant notamment Ludivine Reding, Natasha Kanapé-Fontaine et les patineurs Tessa Virtue et Scott Moir, a rallié une moyenne de 916 000 téléspectateurs devant la première ronde des duels de La voix, qui en a intéressé 1 896 000. La vraie nature a également bien tiré son épingle du jeu avec ses 1 170 000 adeptes, alors qu'en début de soirée, Vlog rameutait 1 035 000 curieux. Découverte et ICI Laflaque ont pour leur part combattu avec, respectivement, 436 000 et 495 000 supporteurs. L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.