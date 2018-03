Aucune accusation ne sera déposée contre le conducteur impliqué dans une collision qui a fauché la vie d'un cycliste sur le chemin Camillien-Houde, sur le Mont-Royal à Montréal, en octobre dernier, a fait savoir mercredi le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le jeune Clément Ouimet, âgé de 18 ans, est entré en collision avec un véhicule qui effectuait un virage en "U", le 4 octobre 2017. Il est mort le jour même.

Le DPCP dit avoir pris cette décision car il croit ne pas être en mesure d'établir la culpabilité du conducteur, un Américain en visite à Montréal.

Après avoir étudié le rapport d'enquête produit par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), il a fait savoir mercredi qu'aucune accusation criminelle ne sera déposée dans cette affaire.

Ce rapport du SPVM fait notamment état des faits suivants: le conducteur affirme avoir regardé dans ses miroirs avant d'entreprendre la manoeuvre et n'y avoir vu aucun véhicule ou vélo. Cette déclaration est appuyée par un passager qui prenait place dans le véhicule. La vraisemblance de cette hypothèse est confirmée par l'expert du SPVM, est-il rapporté par le DPCP. La vitesse de l'automobiliste ne serait pas en cause non plus.

"L'expert conclut que le cycliste a manqué de temps et de distance pour être en mesure d'éviter la collision", peut-on lire dans le communiqué du DPCP.

Il précise que pour déposer des accusations de conduite dangereuse, la preuve doit établir que la conduite de l'automobiliste constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances.

Et ici, la manoeuvre de l'automobiliste ne permettait pas de conclure à "un écart marqué".

"Une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un individu", rappelle le DPCP dans son communiqué.

Avant de rendre publique cette décision, les proches de la personne décédée ont été rencontrés afin de les informer du résultat de l'analyse du dossier et de leur expliquer les motifs à la base de la décision, a souligné le DPCP.

La mort de Clément Ouimet a mené à une réflexion et un débat sur l'utilisation du chemin Camillien-Houde: certains militent pour qu'il soit interdit aux véhicules automobiles et l'administration de la mairesse Valérie Plante a annoncé un projet pilote de fermeture de la voie à la circulation automobile. De nombreux citoyens ont fait connaître leur mécontentement envers cette proposition.