Voici les villes où il fait bon vivre en 2018

Voici les résultats de la 20e enquête du site Mercer sur la qualité de vie - qui classe les villes où il fait bon vivre dans le monde en 2018. Vous risquez d'être surpris!

La ville qui arrive au top de ce palmarès est Vienne en Autriche au chapitre de la qualité de vie globale - et ce pour la neuvième année consécutive, suivie par Zurich (2e rang), Auckland et Munich (à égalité au 3e rang).

Pour la huitième année d'affilée, Vancouver est la ville la mieux classée dans la région de l'Amérique du Nord (5e rang). Suivent de près Toronto (16e rang), Ottawa (19e rang), Montréal (21e rang) et Calgary (33e rang).

Les villes canadiennes ont aussi obtenu d'excellents résultats pour ce qui est de la qualité des services d'assainissement (mesurée séparément cette année). La ville d'Ottawa s'est classée au deuxième rang à ce chapitre.

Incroyable, mais vrai, aux États-Unis, c'est la ville de San Francisco qui obtient la meilleure cote (30e rang)!

« Le Canada demeure un endroit attrayant pour vivre et travailler, tant pour les résidents que pour les employés expatriés, affirme Gordon Frost, membre du partenariat et responsable du domaine Carrière de Mercer Canada. Partout dans le monde, les entreprises travaillent d'arrache-pied pour recruter les meilleurs talents. Dans ce contexte, elles doivent bien connaître les nouvelles réalités du travail à l'avenir ainsi que les endroits où leurs employés souhaitent vivre. Grâce à sa stabilité politique et sociale, le Canada continue d'offrir un niveau de qualité de vie élevé et d'attirer les multinationales et leurs employés. »

Pour voir la totalité de ce classement, c'est: ici.

À VOIR AUSSI