Un site web vous propose de trouver votre sosie sur la planète

Un site web propose aux internautes de trouver son Dupond à son Dupont.

Twin Strangers (jumeaux étrangers) invite les usagers à téléverser une photo style passeport de leur visage sur sa plateforme. Ensuite, une intelligence artificielle évalue instantanément les ressemblances avec les «millions de profils» que la compagnie dit avoir accumulés dans sa base de données depuis 2015.

Moyennant certains frais, l'utilisateur peut téléverser différentes photos sur la plateforme pour trouver encore plus de sosies.

Une fois le sosie trouvé, il est possible d'entrer en contact. Cependant, il se peut que cet utilisateur n'ait pas envie de discuter.

Données personnelles

Avec tout ce qui a été révélé sur Facebook récemment, dont une compagnie qui a utilisé les informations personnelles d'utilisateurs et les a vendues à la campagne de Donald Trump, les potentiels utilisateurs de Twin Strangers sont en droit de se poser des questions.

Dans sa politique de confidentialité, Twin Strangers affirme ne colliger que les photos, noms et courriels des membres. Les photos sont partagées sur la plateforme, mais les noms et données de contact ne sont dévoilés que si les utilisateurs ont expressément donné leur accord. Pour ce qui est de l'adresse courriel, Twin Strangers avise qu'elle pourrait vous envoyer des messages de temps à autre. Elle répertorie également l'adresse IP et des informations sur le navigateur web et le système d'opération.

Pour ce qui est de la sécurité, l'entreprise basée en Irlande assure suivre les «meilleures pratiques de l'industrie» pour protéger les informations personnelles.