La magnifique photo sexy de Paul et Christine

Paul (101 ans) et son épouse Christine (87 ans) posent sous l'objectif de la photographe québécoise Arianne Clément pour une série intitulée « Boudoir ». Ce cliché tout simplement magnifique témoigne de leur amour scellé par le mariage il y a 35 ans.

La photographe, auteure précédemment d'une série photo en noir et blanc sur les rituels beauté de femmes centenaires au Québec, fait à nouveau parler d'elle. Entretien avec une artiste qui pense son travail avec une humanité sans pareil.

Ce qui nous touche

Cette photo nous parle à tous, de tous âges et nationalités telle la démonstration qu'il est possible de s'aimer à travers les décennies tout en défiant le temps. Sourires et tendresse en prime, sans oublier la coquetterie et l'élégance des gestes.

Arianne Clément s'est spécialisée il y a un peu plus de 5 années dans la photographie de seniors trop souvent laissés pour compte. Elle les magnifie en braquant ses projecteurs sur eux. «J'adorais ma grand-mère que je trouvais magnifique et extraordinaire, ce doit être l'une des raisons qui m'ont poussée à me spécialiser dans la photo d'aînés.»

« Paul a tout de suite dit "oui" à la proposition de séance photo, Christine était plus réticente au départ, elle est très pieuse. Mais notre relation amicale - qui remonte à la fête de 100 ans de Paul il y a plus d'un an - les a mis en confiance! »

Les dessous de la séance photo

Au-delà de la mise en scène, il y a l'amour, véritable, fort qui transparaît. «On a cherché dans la garde-robe de Paul et Christine, mais ici pas de nuisette, nous avons trouvé une nappe et des rideaux en dentelle dans lesquels ils se sont enroulés » - explique Arianne Clément.

«Depuis que j'ai partagé le cliché, j'ai reçu des dizaines de propositions, je ne manque plus de sujets. »

Cette nouvelle série « Boudoir » qui met en valeur les femmes a été shootée dans le cadre de l'exposition historique du centre d'interprétation du patrimoine rural organisée par la ville d'Utton sera exposée dès le 28 juin.