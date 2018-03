Elle a décidé de peser, autrement. Connue pour son rôle de "Tahani Al Jamil" dans la série Netflix, "The Good Place", l'actrice Jameela Jamil a lancé le16 mars dernier son propre mouvement body-positif à travers un compte Instagram. Baptisé "I Weigh", littéralement "je pèse", ce compte propose aux femmes de se peser en tant que personne et de valeurs humaines. Pas en kilos.

Tout est parti d'un jeu de mauvais goût qui se partageait sur Instagram en février. Supprimé depuis, il proposait aux internautes de deviner le poids des soeurs Kardashian-Jenner. "Est-ce que Kim a l'air de peser 56kg?!? Quel poids faites-vous?", pouvait-on lire en description.

Cette représentation des femmes a révolté Jameela Jamil qui a commencé par pousser un coup de gueule dans sa story Instagram. "C'est ainsi qu'on apprend aux femmes à se valoriser. En kilogrammes", pouvait-on lire sur la publication de l'actrice britannique.

Jameela Jamil est allée plus loin dans un billet posté sur son blogue le 25 février dernier: "Qu'enseignons-nous aux femmes à propos de notre valeur? Peut-elle être mesurée en utilisant un système métrique? Pourquoi tant de messages comme celui-ci existent sur les réseaux sociaux?", interroge-t-elle. "J'en ai tellement marre de voir ça et de rien faire. C'est tellement dangereux et dégoûtant", écrit-elle.

Alors Jameela Jamil a lancé un autre système de valeur. Dans sa story Instagram, la star de "The Good Place" donne son poids non pas en kilogrammes, mais en tant que personne.

"Je pèse: De belles relations, de bons amis, je ris chaque jour, j'adore mon boulot, je mène une vie honnête, je suis indépendante financièrement, je prends la parole pour les droits des femmes, j'aime mes "ailes de chauves-souris" (la peau des bras qui pend), je m'aime malgré tout ce que les médias ont pu faire pour que je me déteste. Conneries de kilogrammes.", peut-on lire sur la photo.

Suite à ce post, l'actrice a reçu des centaines de "je pèse" de femmes du monde entier et a donc décidé d'ouvrir le compte Instagram "I Weigh", de façon à pouvoir les recenser et de donner d'autres mesures que les sempiternels kilogrammes. Ce compte contient aujourd'hui plus de 240 publications et ça commence tout juste.

"Je pèse: De la dépression, ma petite soeur, un sens de l'humour stupide, des amis géniaux, mon magnifique mari, un fils parfait, des parents formidables, des cicatrices qui cachent une histoire"

"Je pèse: De bons amis, un amour pour les arts visuels, une soeur et des parents géniaux, une amoureuse des comédies musicales, un amour du voyage, une survivante au baccalauréat international, un amour pour moi"

"Je pèse: Du café, café, café, une fierté bisexuelle, un manque de confiance, une élève en psychologie, "Dancing in Out" (morceau de David Bowie, nldr), "Sense 8"

