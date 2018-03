Femmes d'action: Catherine Fournier, la déterminée

Catherine Fournier est une jeune femme déterminée qui n'a pas froid aux yeux. Du haut de ses 26 ans, elle est députée péquiste de Marie-Victorin, la classant au titre de la plus jeune femme à avoir été élue à l'Assemblée nationale du Québec.

Son saut en politique active remonte à la débandade du Bloc québécois, en 2011. Elle s'est jointe à l'équipe de Gilles Ducceppe. Lors de la campagne électorale de 2015, elle a été candidate dans Montarville, mais sans succès. Elle a ensuite démissionné quelques mois plus tard pour se joindre au Parti Québécois.

Parmi ses nombreuses implications et terrains de bataille, il y a sans surprise le droit des femmes et leur place dans la société.

« Il y a vraiment plusieurs défis et, pour moi, être féministe ça veut dire simplement que les femmes soient les égales des hommes et, en ce sens-là, faut se rendre compte qu'on a encore des croûtes à manger. » - Catherine Fournier.

Au parlement, à peine 25 % des parlementaires sont représentés par des femmes.

Comment une jeune femme de son âge arrive-t-elle à conjuguer avec un tel emploi et sa vie sociale?

Relève politique, bénévolat, médias sociaux, féminisme, visionnez notre entretien avec Catherine Fournier ci-dessus.

Femmes d'action est une série originale du HuffPost Québec qui donne la parole à ces femmes entrepreneuses, volontaires, intrépides et engagées qui font la fierté d'ici. Retrouvez au long de ces interviews inédites, le portrait de femmes de caractère qui se livrent sur leurs vies professionnelles et personnelles. Que ce soit dans les domaines de l'industrie, de la politique ou de la nuit, ces femmes d'action font ce qu'elles disent et nous racontent ce qu'elles font.

Leçon d'optimisme, féminisme, échecs, réussites, elles abordent tous ces sujets sans filtre, les yeux dans les yeux et en se regardant en face dans un miroir. Chaque invitée est une icône dans son secteur et un modèle.

Chaque interview est menée dans un seul but : faire résonner leur parole positive et créative. Elles ont toutes conçu ou développé leur projet, sans craindre les difficultés et les ralentissements de la vie et elles nous offrent ici leur vision et leur recette de cette réussite. Leur message est avant tout une invitation à toujours avancer et ne jamais lâcher quoiqu'il arrive.

Elles se nomment: Bianca Longpré, Catherine Fournier, Caroline Néron, Debbie Zakaib et Annie Delisle.