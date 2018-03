Coups de feu dans une école du Maryland près de Washington

Des coups de feu ont été tirés dans une école secondaire de la ville de Great Mills, dans le Maryland, à 90 minutes de la capitale des États-Unis, selon le shérif et le district scolaire.

L'école était en confinement mais aucune information n'était dans l'immédiat disponible sur l'origine des coups de feu ou si l'incident a fait des victimes.

"La situation est sous contrôle", selon les autorités scolaires du comté de St Mary's. L'école de Great Mills compte quelque 1600 élèves âgés de 14 à 18 ans.

Les images des télévisions locales montraient de nombreuses voitures de police devant un grand bâtiment de briques rouges. Selon le témoignage d'un élève sur la chaîne CNN, donné par téléphone, les coups de feu ont été tirés peu après le début des cours mardi vers 08h.

"En ce moment la police passe de classe en classe" et "bientôt nous serons escortés en dehors de l'école", a raconté Jonathan à CNN.

Les fusillades sont relativement fréquentes dans les écoles américaines.

Le 14 février , un tireur de 19 ans, a abattu 17 personnes dans une école de Parkland en Floride.

Ce massacre a suscité un mouvement de mobilisation de centaines de milliers de lycéens à travers le pays pour tenter de faire interdire notamment la vente de fusil d'assaut automatique, qu'il est très facile de se procurer aux Etats-Unis, parfois dès l'âge de 18 ans.

Une grande manifestation est prévue samedi 24 mars dans la capitale américaine, une "Marche pour nos vies" pour exiger une meilleure régulation des ventes d'armes.

