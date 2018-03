DIVERTISSEMENT

Oui, il y a déjà un film sur l'histoire d'amour entre le prince Harry et Meghan Markle

Le téléfilm «Harry and Meghan: A Royal Romance», mettant en vedette Murray Fraser et Parisa Fitz-Henley, sera diffusé le 13 mai prochain sur le réseau Lifetime, soit six jours avant le mariage royal qui unira les destins du prince Harry et de Meghan Markle. La chaîne américaine nous avait d’ailleurs offert «William and Kate» en 2011, basé sur l’histoire d’amour entre le duc et la duchesse de Cambridge.