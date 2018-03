BIEN-ÊTRE

La vidéo rare d'un léopard sauvage

Une vidéo rare montrant un léopard sauvage a été publiée par le Parc national de Sanjiangyua, dans la province de Qinghai, au nord de la Chine. Pendant une trentaine de secondes, on voit l'animal en voie d'extinction observer les alentours, comme pour chercher une proie, et disparaître dans la montagne. Dans le parc, le léopard se nourrit en chassant des grands bharals et des cerfs.