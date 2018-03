Bavette de boeuf, canard confit ou crevettes ne sont pas rares au menu de nos restaurants. Et si on ajoutait la viande de phoque à la liste des plats, ça vous ferait sourciller?

Provenant de chez nous et issu de la chasse durable, riche en fer, en oméga-3, faible en gras et versatile, la viande de phoque ou loup de mer sera à l'honneur du tout premier Phoque Fest, qui vise à démocratiser sa consommation et faire valoir son caractère gastronomique.

Du 22 mars au 1er avril, une dizaine de restaurants de Montréal et Québec proposeront une entrée de loup-marin accompagnée d'un accord vin, cocktail ou bière soigneusement choisie par leur sommelier et/ou mixologue. Le tout pour moins de 20$.

Mission : éducation

Si plusieurs groupes animalistes européens ou personnalités (la plus populaire étant Brigitte Bardot) ont milité contre la chasse au phoque en mettant surtout de l'avant la chasse aux blanchons - interdite au Canada depuis 30 ans -, il s'avère au contraire que chasser et consommer le phoque est bénéfique pour l'environnement. La surpopulation de phoque - en vive augmentation depuis les années 70 - et sa très grande consommation de poissons et fruits de mer auraient en fait de graves répercussions sur de nombreuses pêches dans l'Atlantique, selon le ministère des Pêches et des Océans.

Plusieurs pays ferment toujours leurs portes aux produits canadiens du phoque, notamment les États-Unis et l'Union européenne qui jugent les méthodes de chasse trop « cruelles ». Des interdictions que les pêcheurs de phoque s'expliquent mal. « Si notre chasse est cruelle, pourquoi est-ce que ce n'est pas cruel de tuer un veau, un agneau ou un porcelet ? », a affirmé Gil Thériault, directeur de l'Association des chasseurs de phoques intra-Québec, au journal Le Devoir.

SEADNA et CARINO, les regroupements derrière le Phoque Fest encourageant l'exploitation du phoque, croient qu'il faut d'abord que les Canadiens se familiarisent avec la viande de loup-marin et la consomment avant qu'elle ne connaisse un succès à l'étranger. Il ne manquerait plus qu'à apprendre à bien l'apprêter et à l'apprécier. Et c'est là que le Phoque Fest intervient.

Le phoque fait partie du programme de certification «Fourchette Bleue» mis en place par Exploramer qui vise «à offrir des saveurs méconnues du Saint-Laurent, dans une perspective de développement durable et de protection de la biodiversité».

Tous les billets du Phoque Fest sont en vente sur www.restomania.ca.

Voici les adresses participantes :

Les restaurants de Montréal:

Cantine Nom Nom – 16$

Phoque saisi en Tataki avec gratin de pommes de terre douces, noix de coco et feuille de Kafir, salade de chou rouge au ponzu

+ Une consommation alcoolisée (verre de vin rouge – Talus Merlot de Californie)

60 Rue Saint-Jacques, Montréal, QC H2Y 1L2

514-843-8585

________________________________________

Restaurant de l'ITHQ – 15$

Tataki de phoque, pleurote blanc de gris, ail noir du Québec, salicorne et dulse

+ Une consommation alcoolisée (cocktail maison : Bloody au gin Radoune, sel d'algues et champignons)

Voir la recette ici

3535 Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3P1

(514) 282-5155

________________________________________

Caribou Gourmand – 14$

Loup marin, caramel de bière noire, gel d'argousier, sel de champignons sauvages, caviar de moutarde et lichen frit

+ Une consommation alcoolisée (verre de vin rouge, ou verre de bière Farnham)

Voir la recette ici

5308 Boulevard St-Laurent, Montréal, QC H2T 1S1

(438)-387-6677

________________________________________

L'Assommoir – 14$

Cromesqui de loup marin, sauce béarnaise à l'estragon, salade d'épinards aux petits fruits et salicorne

+ Une consommation alcoolisée (verre de bière, vodka, gin, rhum, verre de vin rouge ou blanc)

211 Rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QC H2Y 1T4

(514) 272-0777

________________________________________

Le Local – 17$

Filet et rillettes de phoque avec chutney de pomme, argousier, et salicorne

+ Une consommation alcoolisée (cocktail maison à base du gin québécois Wendigo – gin à l'argousier)

Voir la recette ici

740 William, Montréal Québec, H3C 1P14

(514) 397-7737

________________________________________

Le Pastaga – 17,50$

Phoque façon south-west, saisi aux épices à steak, croquette de riz-crevettes et jambon

+ Une consommation alcoolisée (Yin & yang cinsault-syrah d'Ardèche Nature)

6389 Boul St-Laurent, Montréal, QC H2S 3C3

(438) 381-6389

________________________________________

Le Grumman 78 – 15$

Tostada de phoque grillé, bacon, oignons

+ Une consommation alcoolisée (verre de vin)

630 Rue de Courcelle, Montréal, QC H4C 3C5

(514) 290-5125

________________________________________

Comptoir Rhubarbe – 15$

Assiette de charcuterie de phoque (loup-marin), Peperette, saucisson, smock meat, terrine de loup marin et condiment maison

+ Une consommation alcoolisée (verre de vin rouge)

5091 Rue De Lanaudière, Montréal, QC H2J 3P9

(514) 903-3395

________________________________________

Les restaurants de Québec:

Louise Taverne & Bar à Vin – 20$

Tataki de veau de Loup marin, purée de céleri-rave, jus de viande aux baies et sorbet à la mûre

+ Une consommation alcoolisée (verre de vin rouge – Cabernet 2013)

Voir la recette ici

48 Rue Saint-Paul, Ville de Québec, QC G1K 3V7

(418) 780-7255

________________________________________

Le Moine Échanson – 14$

Tartare de Loup marin, fromage petit blanchon, canneberges fraîches, dulse, vinaigrette au sang de loup marin, pain bannique maison

+ Une consommation alcoolisée (verre de vin de la cuvée Miscela rose du domaine Lammidia)

Voir la recette ici

585 Rue Saint-Jean, Ville de Québec, QC G1R 1P7

(418) 524-7832

________________________________________

Le Pied Bleu – 14$

Pâté de campagne de phoque enrobé dans du bacon

+ Une consommation alcoolisée (verre de Calijo – Brandy pomme)

Achat de la formule directement au restaurant

179 Rue Saint-Vallier O, Ville de Québec, QC G1K 1J9

(418) 914-3554

________________________________________

Le Corsaire PUB – 14.25$

Gravlax de phoque québécois aux rhum et bruyère, crémeuse de panais, kimchi à l'encre de seiche, crumble de parmesan, meringue aux raifort, gélification d'argousier et d'eau de chou rouge à l'aneth

+ Une consommation alcoolisée (verre de bière)

Voir la recette ici

5955 Rue Saint-Laurent, Lévis, QC G6V 3P5

(418) 380-2505

________________________________________

Le Kraken Cru – 14.25$

Phoque saisi, courge, moutarde, émulsion d'herbes

+ Une consommation alcoolisée (verre de Blaufränkisch de la maison Meinklang en Autriche)

Achat de la formule directement au restaurant

190 Rue Saint-Vallier O, Ville de Québec, QC G1K 1K1

(581) 741-9099

________________________________________

VOIR AUSSI :