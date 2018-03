Ottawa propose que les emballages des produits du cannabis soient obligatoirement frappés d'un «symbole normalisé du cannabis» et de mises en garde obligatoires en matière de santé.

Le gouvernement a dévoilé le symbole — une feuille de cannabis blanche sur fond rouge avec, en dessous, les lettres THC dans un panneau d'arrêt — dans un document publié lundi.

Le logo a été mis à l'épreuve auprès de groupes cibles, et l'exercice a permis d'établir que les jeunes saisissent clairement que cela signifie «arrêt», a noté une fonctionnaire du gouvernement.

Le symbole graphique est contenu dans un rapport découlant d'une période de consultation de 60 jours qui a été menée par le gouvernement fédéral en vue de la légalisation de la substance.

On y retrouve une série d'autres recommandations entourant l'étiquetage et l'emballage témoignant de l'approche «stricte» qu'Ottawa compte adopter afin de protéger la santé et la sécurité publiques.

Le rapport contient également la proposition de créer deux nouvelles catégories de licences pour les petits producteurs, une première de «microculture», et une autre de «microtransformation».

L'objectif de cette segmentation est de «faciliter la participation de petits producteurs à l'industrie légale du cannabis», est-il précisé dans le document d'une quarantaine de pages.

Plus de 3200 Canadiens et 450 parties intéressées (producteurs autorisés actuels et éventuels, représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, etc.) ont participé à la consultation.

