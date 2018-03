Sylvain Cossette avait révélé, en septembre dernier, que son frère François souffrait de leucémie myéloïde aiguë.

Le chanteur avait une bonne nouvelle à annoncer, ce dimanche 18 mars, sur son compte Instagram, alors qu'il a confirmé que François, avec qui il faisait partie du groupe Paradox dans les années 1980, était maintenant en rémission.

«Vous me demandez souvent des nouvelles de François... Depuis la semaine dernière, il est en période de rémission», a confirmé le chanteur. «Je suis tellement content pour lui, sa femme et ses enfants! Je lui souhaite de retrouver la pleine santé et de pouvoir remonter sur scène bientôt. On aura peut-être l'occasion de partager la scène en 2018, qui sait?»

Sylvain Cossette est l'avant-dernier d'une famille de douze enfants. Son frère Florent est décédé après avoir contracté le VIH, en 1992.

