Après d'exceptionnels Jeux olympiques, la fierté canadienne ne peut qu'être qu'à son comble. Après tout, nous jouons tous pour le Canada, n'est-ce pas? Mais outre les performances sportives, les Québécois sont-ils fiers de leur pays?

La majorité des Québécois sont fiers d'être Canadiens... mais moins que les habitants des autres provinces. Selon un nouveau sondage de la firme Léger, 80% des habitants la Belle Province ont affirmé être fiers de leur pays.

En jetant un coup d'oeil aux autres provinces, le Québec est bon dernier. Les résidents des provinces de l'Atlantique sont les plus fiers d'être Canadiens (96%), suivi de près par l'Alberta (95%), viennent en suite la Colombie-Britannique et l'Ontario (93%) et ensuite la Saskatchewan et l'Alberta (88%).

Par ailleurs, on constate que les Canadiens sont plus fiers (90%) de leur pays que les Américains (78%).

On perçoit une légère différence entre les générations. Le niveau de fierté est plus élevé chez les baby-boomers (93%) que chez les générations plus jeunes. La génération X a répondu affirmativement à 89% et les milléniaux à 87%.

Quant au sexe, on ne dénote qu'une infime différence entre les hommes et les femmes. Quatre-vingt douze pour cent des femmes ont affirmé être fières de leur pays, soit seulement trois pour cent de plus que chez les hommes.