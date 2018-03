Ricardo débarque à Québec avec un nouveau café-boutique

Le chef cuisinier adoré des Québécois Ricardo poursuit l'expansion de ses boutiques, du côté de Québec cette fois-ci, en s'installant au coeur d'un imposant marché culinaire aux Galeries de la Capitale.

Après avoir ouvert sa première à Saint-Lambert en 2014, puis une deuxième à Laval à la fin de 2017, une troisième succursale RICARDO Boutique + Café de 9000 pieds carrés devrait voir le jour dès novembre 2018 à deux pas des fameuses attractions du centre commercial.

«Enfin, on arrive à Québec! On souhaitait s'implanter dans cette ville depuis longtemps et on a eu un grand coup de cœur pour ce nouveau marché alimentaire qui colle à la mission de notre entreprise et à notre concept. Toute l'équipe a très hâte d'accueillir ses premiers clients!» affirme Ricardo par voie de communiqué.

Comme dans tous les cafés-boutiques du chef, on y retrouvera accessoires de cuisine, collections pour l'art de la table, produits gourmands, et un bistro. Une nouveauté: la succursale de Québec sera la première à proposer un comptoir express avec une variété de plats et desserts RICARDO pour emporter.

On y retrouvera 90 places assises et une terrasse pouvant en accueillir 50 supplémentaires lors des beaux jours. Un investissement de près de deux millions de dollars est prévu.

Ce nouvel espace RICARDO Boutique + café sera entouré d'autres commerçants, majoritairement des producteurs locaux, et de deux restaurants dès l'automne 2019. La direction des Galeries de la Capitale promet également d'aménager un espace cuisine réservé aux ateliers, démonstrations et conférences liés à l'univers de l'alimentation. L'inspiration: les grands marchés européens. Ça promet!

