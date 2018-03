Mathieu Baron se confie sur les contrecoups de son passage à «Loft Story»

Dans le cadre de sa participation à l'émission La vraie nature, diffusée ce dimanche 18 mars à TVA, Mathieu Baron s'est confié sur les difficultés qu'il a rencontrées à la suite de sa participation à Loft Story, lui qui avait remporté les grands honneurs de la deuxième saison, diffusée à l'époque sur les ondes de TQS.

Le comédien et animateur, qui jouit aujourd'hui d'une belle notoriété dans le milieu, a révélé à Jean-Philippe Dion, Mélanie Maynard et Annie Pelletier que les années qui ont suivi le Loft n'ont pas toujours été faciles et que son parcours a souvent été ardu.

«La phrase que je me fais encore dire aujourd'hui: 'en fin de compte, ça t'a aidé le loft, la téléréalité'. Si vous saviez comment ça m'a nui», confie-t-il. «Être comédien et animateur, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit. Ça (Loft Story), c'est un trip de gars de 22 ans.»

«Les gens me voient à la télé et pensent que ç'a toujours bien été et que ç'a été facile. Ils pensent que j'interprète Marco Choquette [dans Unité 9, NDLR] parce que j'ai gagné le Loft en 2006. Ce n'est pas tout à fait ça l'histoire.»

Si tu as fait de la téléréalité, tu ne peux pas faire autre chose. Tu ne peux rien faire dans la vie, tu es un clown. Mathieu Baron

Jean-Philippe Dion a ensuite partagé un message de Gildor Roy à Mathieu Baron, message qui l'a visiblement beaucoup ému.

«Mathieu, tu peux être fier du chemin que tu as parcouru», a lancé d'emblée l'interprète du commandant Chiasson dans District 31. «On était en nomination dans la même catégorie (meilleur acteur dramatique). On a tous les deux des chandails des Bruins de Boston pas très loin dans nos coeurs. Et tu sais, comme disait Robin Williams, l'immortel: 'If they can't take a joke, f*ck them'. Bonne chance, Mathieu!»

Baron a ensuite expliqué qu'il avait d'abord rencontré Gildor Roy lorsqu'il avait été invité à participer à l'émission Caféine. Il l'avait ensuite recroisé durant ses années de vache maigre, alors qu'il était gardien de sécurité aux studios Mel's.

