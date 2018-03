Jim Carrey suscite la controverse avec une toile publiée sur son compte Twitter

Le jeu n'est pas le seul talent de l'acteur Jim Carrey. La vedette canadienne établie aux États-Unis depuis de nombreuses années a aussi développé un intérêt pour la peinture, et sa dernière oeuvre a suscité la controverse après sa publication sur le réseau social Twitter.

C'est que son tableau semble être un portrait peu flatteur de la porte-parole du président américain Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders.

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb — Jim Carrey (@JimCarrey) 17 mars 2018

«Ceci est le portrait d'une soi-disant chrétienne qui a pour seul but dans la vie de mentir pour le méchant. Monstrueuse!», a indiqué l'acteur en partageant sa toile.

Les supporters du président américain Donald Trump ont été prompts à insulter l'acteur et artiste-peintre, sur Twitter.

Guess your career is over. — Patriot (@Apatriot11) 19 mars 2018

«J'imagine que ta carrière est finie.»

And the world wonders why bullying is so prevalent... — (@kkwitt720) 19 mars 2018

«Et le monde se demande pourquoi l'intimidation est si fréquente...»

Picking on women again Jim??? — Derek Pointer (@Alkahalik) 17 mars 2018

«Tu t'attaques encore aux femmes Jim???»

Grow up, Jim. Shameful & childish behavior. You are no role model. — 🇺🇸FOXTROT UNIFORM Dems (@libbster219) 19 mars 2018

«Grandis, Jim. Comportement honteux et enfantin. Tu n'es pas un exemple à suivre.»

You were once a respected comedic performer. Sad to see you burning up with hate. Please repair your soul before you end up broken and bitter. — george abrahams (@geoabrahams) 19 mars 2018

«Tu as déjà été un artiste comique respecté. Triste de te voir brûler de haine. S'il te plaît, répare ton esprit avant de finir brisé et amer.»

Now do Michelle Obama. Then Hillary. Then, I'll believe you. — Connie (@DogWalkingDame) 19 mars 2018

«Maintenant fait Michelle Obama. Puis Hillary. Là, je te croirai.»

How is this not bigotry? One day Hollywood preaches tolerance and the next they expose their true colors. #Hypocrisy — Jared 🇺🇸 (@therealjbkay) 19 mars 2018

«Comment ceci n'est-il pas de l'intolérance? Un jour Hollywood prêche la tolérance et le lendemain expose ses vraies couleurs.»

You should have done a drawing of you looking on the mirror. Please, next time, think before you put paint to paper. — Mary Wright (@maryjosweett) 19 mars 2018

«Tu aurais dû faire un portrait de toi te regardant dans le miroir. S'il te plaît, la prochaine fois, pense avant de mettre de la peinture sur du papier.»

Ce n'est pas la première fois que Jim Carrey surprend et choque ses abonnés avec son art sur les réseaux sociaux. Au lendemain de la fusillade à l'école secondaire de Parkland en Floride, il avait publié une toile qui avait également beaucoup fait réagir.

Oh say, can't you see?! pic.twitter.com/SFAgo4MkgS — Jim Carrey (@JimCarrey) 25 février 2018

À voir également sur le HuffPost Québec: