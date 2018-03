Des habitudes professionnelles qui vous mèneront droit au succès

Si vous jetez un coup d'œil à l'agenda quotidien des gens d'affaires les plus prospères, vous remarquerez un certain nombre de points communs. Ces hommes et femmes au caractère routinier sont loin de s'ennuyer, car ils remplissent leurs journées de pensées positives et de réflexions stratégiques, tout en se réservant une bonne dose de temps libre.

Pourquoi vous résigner à vivre une vie ordinaire si vous avez la possibilité de devenir le prochain Jeff Bezos ou la prochaine Oprah Winfrey? Nous sommes loin de plaisanter!

En partenariat avec H&R Block, nous avons dressé une liste d'habitudes gagnantes et relativement faciles à adopter. Entrez dans la routine des gens les plus prospères, et votre vie en sera grandement améliorée!