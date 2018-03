L'actrice de "Sex and the City" Cynthia Nixon tentera de déloger le gouverneur démocrate de l'État de New York, Andrew Cuomo, aux élections primaires du parti prévues en septembre.

Celle qui incarnait Miranda dans la populaire série télévisée a annoncé lundi sur les réseaux sociaux qu'elle tenterait de se faire élire par les démocrates pour briguer le poste de gouverneur, en novembre.

Cynthia Nixon, une militante libérale ouvertement homosexuelle, se présentera contre Andrew Cuomo, un potentiel candidat à la présidence qui complète son deuxième mandat avec des coffres pleins.

Dans une vidéo partagée sur Twitter, la militante pour l'éducation publique témoigne de son amour pour New York, mais elle se désole des nombreux problèmes qu'il y a, dont les écarts de richesse.

Dans de récents discours, Cynthia Nixon a encouragé les démocrates à se rallier autour d'une identité libérale, plutôt que de se définir simplement comme le parti "anti-Trump".

La mère de trois enfants de 51 ans est une alliée du maire démocrate de New York, Bill de Blasio, dont les relations ne sont pas des plus harmonieuses avec Andrew Cuomo.

Lors d'un récent sondage mené par le Siena College, le gouverneur actuel de New York récoltait 66 pour cent des intentions de vote, contre 19 pour cent pour Cynthia Nixon.