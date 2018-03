Atari renomme sa nouvelle console aux airs rétro «Atari VCS»

Atari a dévoilé lundi que sa très attendue console «Atari Box» se nommera désormais «Atari VCS», pour Video Console System. La précommande ce nouveau produit aura lieu en avril.

Construite sous l'inspiration de la très populaire console Atari 2600 dans les années 1980, Atari tente un retour dans le matériel, n'ayant pas produit de console depuis 1993 avec sa Jaguar. La compagnie a survécu en misant sur les jeux plutôt que sur les consoles, étant déclassées à l'époque par Nintendo, Sega et l'arrivée de Sony avec sa PlayStation en 1995.

La nouvelle console tentera de surfer sur la mode du «rétrogaming», qui connait des adeptes au Québec et partout dans le monde, ainsi que de suivre le pas de Nintendo qui a revisité ses deux premières consoles en produisant la Nintendo Classic Edition et la Super Nintendo Classic Edition, qui contiennent un certain nombre de jeux populaires à leur époque.

Atari promet donc d'inclure des jeux rétro, mais pas uniquement. La compagnie présente son prototype cette semaine à Game Developers Conference de San Francisco, indique Venture Beat. Elle travaille avec des développeurs, des créateurs de contenu et d'autres partenaires pour finaliser les détails.

Le but ultime d'Atari est de faire de la VCS une console de salon qui allie moderne et rétro. L'extérieur de la console rappelle l'Atari 2600, et son bois mythique, viendra avec une manette «joystick» comme à l'époque, mais également une manette moderne comparable à ce qu'offrent les PlayStation et Xbox de ce monde.

L'intérieur est composé d'un processeur Intel qui roule sur Linux, toujours selon Venture Beat. Selon ce qui a déjà été avancé, la console coûterait entre 250$ et 300$ US.

Pas encore sorti, le produit a déjà connu des difficultés. En effet, Atari prévoyait rendre disponible sa console pour la prévente en décembre 2017, mais l'a retardée, rappelle CNET.