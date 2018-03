Allergies alimentaires: des formations en ligne seront offertes aux restaurants

Allergies alimentaires et repas au restaurant: si cette combinaison peut en inquiéter certains, Allergies Québec et l'Association des restaurateurs du Québec (ARQ) veulent pour tous la paix d'esprit et dans ce but lancent des formations en ligne pour le personnel de la restauration.

Dès mercredi, les professionnels de la restauration auront accès à une formation personnalisée en fonction de leur métier. Ainsi, qu'il s'agisse d'un gestionnaire ou d'un propriétaire de restaurant, d'un cuisinier ou d'un serveur, tous les intervenants en restauration recevront les informations nécessaires à une meilleure compréhension des allergies, font valoir les deux promoteurs des formations.

Celles-ci visent à offrir de l'information pour mieux comprendre les allergies alimentaires, apprendre comment appliquer les pratiques pour réduire le risque de réaction allergique et savoir comment intervenir en cas de réaction.

Le «risque zéro» n'existe pas, a indiqué dans un communiqué Dominique Seigneur, directrice des communications d'Allergies Québec, qui souligne que plusieurs procédures simples peuvent toutefois le réduire au minimum.

Les formations seront disponibles sur le site d'Allergies Québec.

Récemment, un cas de réaction allergique dans un restaurant de Sherbrooke avait fait grand bruit et mené à une poursuite judiciaire: un homme a allégué avoir subi une importante réaction allergique après avoir mangé une bouchée de tartare au saumon, qui lui aurait été servi alors qu'il est allergique. Il a poursuivi le restaurant et des employés.