Un bébé de dix mois meurt après une fuite de monoxyde de carbone

Un bébé de 10 mois a perdu la vie à la suite d'un cas présumé d'intoxication lors d'une fuite de monoxyde de carbone dans une maison de Barrie, en Ontario. La mère et un autre enfant de trois ans ont aussi été intoxiqués.

La porte-parole du service de pompiers de Barrie, Sarah Hoffmann, a déclaré que les services d'urgence avaient été appelés vers 8 h 30 par le père lorsqu'il est rentré du travail, selon Global News.

Sad morning in Barrie. Crews responsed to a medical call, found high levels of carbon monoxide. Mom, 3 yr old and ten month old baby transported to RVH. Lives changed forever. Protect YOUR family with a working CO alarm. Carbon Monoxide: https://t.co/cipGswSH5S